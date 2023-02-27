Гуляш зі свинини: ідеальна страва для будь-якого гарніру

Тушковане м'ясо і густа підлива ідеально підходить для подачі практично до будь-якого гарніру: до рису, картопляного пюре, макаронів або тушкованих овочів.

Гуляш готується зі свіжого м'яса з додаванням цибулі, моркви та спецій. Таке м'ясо ніколи не набридає, тож якщо у вас мало часу, готуйте його на два, три дні, змінюючи тільки гарніри.

Складники

м'ясо свинини – 800 г;

вода – 800 мл;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

томатна паста – 1,5 ст. л;

борошно – 1,5 ст. л;

вершкове масло – 40 гр;

цукор – 1 ч. л.;

сіль;

лавровий лист – 2 шт.;

паприка – 1 ч. л.;

перець чорний мелений – 0,5 ч. л;

олія – 3 ст. л

Приготування

М'ясо промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. У глибокій сковороді розігрійте олію та обсмажте м'ясо на сильному вогні до золотистої скоринки.

Наріжте дрібно цибулю, натріть на терці моркву. Обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву, томатну пасту і злегка обсмажте. Викладіть овочі до м'яса, додайте гарячу воду, цукор, сіль, паприку, лавровий лист, перець. Закрийте кришкою, доведіть до кипіння та тушкуйте м'ясо з овочами на повільному вогні 30 хвилин.

На розігріту сковороду викладіть вершкове масло і всипте борошно, обсмажте до золотистого кольору, постійно помішуючи. Влийте сто грамів води, добре перемішайте, щоб не було грудочок, викладіть у сковороду з м'ясом та овочами. Тушкуйте гуляш 30 хвилин. Підлива має загуснути, а м'ясо стати м'яким.

Поради

Таку підливу можна приготувати на м'ясному або курячому бульйоні.

М'ясо використовуйте будь-яке.

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