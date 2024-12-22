Рецепт мандаринової настоянки

Мандаринова настоянка – це алкогольний напій. Часу на її настоювання потрібно два тижні, тому приготуйте її заздалегідь.
Настоянка виходить м'якою на смак із цитрусовим ароматом, що робить її популярною серед домашніх напоїв.
Інгредієнти
- мандарини
- 8 шт.
- горілка
- 1 л
- цукор
- 1 ст. л.
- Мандарини помийте та обсушіть паперовим рушником. Обережно зніміть цедру, не зачіпаючи білу м'якоть.
- З м'якоті мандаринів вичавіть 80 мл соку і покладіть до холодильника.
- Цедру помістіть до банки, додайте цукор, залийте горілкою і закрийте кришкою. Тримайте в темному місці за кімнатної температури 12 днів. Струшуйте банку один раз на три дні. Потім влийте мандариновий сік без осаду та залиште ще на два дні.
- Настоянку профільтруйте через кілька шарів марлі. Розлийте до пляшок і поставте в темному, прохолодному місці.
Поради:
- Настоянку можна зробити з мандаринами та апельсинами.
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