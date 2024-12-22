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Рецепт мандаринової настоянки

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
404
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт мандаринової настоянки

Мандаринова настоянка / Фото: Credits

Мандаринова настоянка – це алкогольний напій. Часу на її настоювання потрібно два тижні, тому приготуйте її заздалегідь.

Настоянка виходить м'якою на смак із цитрусовим ароматом, що робить її популярною серед домашніх напоїв.

Інгредієнти

мандарини
8 шт.
горілка
1 л
цукор
1 ст. л.
  1. Мандарини помийте та обсушіть паперовим рушником. Обережно зніміть цедру, не зачіпаючи білу м'якоть.
  2. З м'якоті мандаринів вичавіть 80 мл соку і покладіть до холодильника.
  3. Цедру помістіть до банки, додайте цукор, залийте горілкою і закрийте кришкою. Тримайте в темному місці за кімнатної температури 12 днів. Струшуйте банку один раз на три дні. Потім влийте мандариновий сік без осаду та залиште ще на два дні.
  4. Настоянку профільтруйте через кілька шарів марлі. Розлийте до пляшок і поставте в темному, прохолодному місці.

Поради:

  • Настоянку можна зробити з мандаринами та апельсинами.

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