Великодня солодка грудка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Солодка грудка — один із тих кулінарних скарбів, які не потребують складних інгредієнтів, але дарують відчуття справжнього домашнього затишку. Цю страву традиційно кладуть до великоднього кошика поруч із паскою та сиром. Вона має ніжну текстуру, легкий солодкий смак і готується з базових продуктів. Про рецепт її приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти молоко 1 л цукор 100 г (приблизно 4 ст. л) яйця 10 шт. ванільний цукор 1 пакетик сіль дрібка

Приготування

У каструлю влийте молоко, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Доведіть суміш до кипіння. Яйця добре помийте, розбийте в окрему миску та злегка збийте до однорідності. Постійно помішуйте молоко та тонкою цівкою вливайте яєчну суміш. Це важливо, щоб маса не згорнулася різко. Готуйте на повільному вогні, безперервно помішуйте силіконовою лопаткою. З часом ви помітите, як маса починає розділятися на сирну частину та сироватку, це знак, що процес іде правильно. Викладіть отриману масу на марлю. Зберіть її у «торбинку», щільно зав’яжіть і підвісьте, підставте миску для стікання рідини. Залиште на 5–10 годин або на ніч. За цей час зайва рідина стече, а структура стане щільною. Наступного дня обережно зніміть марлю і ваша солодка грудка готова.

Солодка грудка — це натуральний десерт без зайвих добавок, ніжна альтернатива класичним великоднім стравам і частина української гастрономічної спадщини. Вона ідеально поєднується з паскою, медом або навіть просто з чашкою чаю чи кави.

У час, коли ми все частіше шукаємо автентичність і сенси, такі страви, як солодка грудка, повертають нас до витоків. Цього Великодня спробуйте додати до свого кошика щось нове чи, точніше, добре забуте старе. І, можливо, саме солодка грудка стане вашою новою родинною традицією.