У рожевому жакеті та чорній спідниці: Соломія Вітвіцька на прем’єрі українського екшну про автоперегони

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька відвідала прем’єру українського фільму про автоперегони «На драйві» в Палаці «Україна» в Києві.

Телеведуча з’явилася на заході в гарному образі. На ній були рожевий жакет, чорна сорочка і чорна спідниця міді, які вона скомбінувала з чорним взуттям.

Аутфіт Соломія доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Про фільм:

У центрі сюжету — компанія друзів, які знаходять покинуті автомобілі та перетворюють підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, швидко стає історією про свободу, конкуренцію і ціну рішень. Фільм знятий у реальних локаціях Харкова, з живими автомобільними сценами та роботою професійних каскадерів.

Режисером стрічки виступив Артем Литвиненко, а продюсеркою — Альона Тимошенко. В головних ролях — Едуард Поляков, Іван Довженко, Іоланта Богдюн, а також нове покоління українських акторів. У фільмі звучать треки MONATIK, OTOY, TYPELED, NICOLE та інших українських артистів.

Відсьогодні, 9 квітня, фільм — у національному прокаті.