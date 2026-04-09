152
1 хв

У рожевому жакеті та чорній спідниці: Соломія Вітвіцька на прем’єрі українського екшну про автоперегони

Ведуча стала гостею гучної прем’єри стрічки «На драйві».

Аліна Онопа
Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька відвідала прем’єру українського фільму про автоперегони «На драйві» в Палаці «Україна» в Києві.

Телеведуча з’явилася на заході в гарному образі. На ній були рожевий жакет, чорна сорочка і чорна спідниця міді, які вона скомбінувала з чорним взуттям.

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька

Аутфіт Соломія доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Про фільм:

У центрі сюжету — компанія друзів, які знаходять покинуті автомобілі та перетворюють підземний паркінг на арену нелегальних перегонів. Те, що починається як розвага, швидко стає історією про свободу, конкуренцію і ціну рішень. Фільм знятий у реальних локаціях Харкова, з живими автомобільними сценами та роботою професійних каскадерів.

Режисером стрічки виступив Артем Литвиненко, а продюсеркою — Альона Тимошенко. В головних ролях — Едуард Поляков, Іван Довженко, Іоланта Богдюн, а також нове покоління українських акторів. У фільмі звучать треки MONATIK, OTOY, TYPELED, NICOLE та інших українських артистів.

Відсьогодні, 9 квітня, фільм — у національному прокаті.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
