Як приготувати цибулевий пиріг

Приготуйте цей швабський пиріг з цибулею і насолоджуйтесь його неперевершеним смаком та ароматом.

Фудблогерка yuliia.senych показала своїм підписникам як приготувати дуже смачний та поживний цибулевий пиріг родом з Німеччини.

Інгредієнти Масло 100 г Борошно 200 г Яйце 4 шт. Холодна вода 1 ст.л Сіль 0,5 ч.л Цибуля 600 г Вершкове масло 50 г Бекон 200 г Сметана 300 г Сіль Перець Мускатний горіх

Приготування:

Холодне вершкове масло перетерти з борошном в крихту і додати яйце. Всипати дрібку солі, влити льодяну воду і замісити тісто;

Обмотати тісто харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 20-30 хв;

Для начинки підсмажити цибулю до золотистої скоринки на вершковому маслі. Додати бекон, сіль та перець на смак.

Для заливки яйця змішати зі сметаною та спеціями;

Поєднати охолоджену начинку з заливкою;

Тісто розкачати до середньої товщини та перекласти в форму, попередньо змащену олією і викласти начинку;

Поставити у розігріту до 180°C духовку на 40 хв.

Поради:

Замість бекона можна використати сало чи шинку.

#рецептиукраїнською #рецепт #рецепти #recipe #recipes #рекомендації #тренди #хочувтоп #rezepte ♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО @yuliia.senych Традиційний швабський пиріг з цибулею (дуже популярний в Німеччині і Франції) Тісто: • масло 100г • борошно 200г • яйце 1шт • льодяна вода 1 ст.л. • 0,5 ч.л. солі Начинка: • цибуля 600г • вершкове масло 50г • бекон ,сало чи шинка 200г • яйця 3шт • сметана 300г • спеції- сіль/перець/мускатний горіх Приготування⬇️ 1. Холодне вершкове масло перетираємо з борошном в крихту і додаємо яйце. Всипаємо дрібку солі,вливаємо льодяну воду і замішуємо тісто. Обмотуємо тісто харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику на 20-30хв. 2. Для начинки цибулю підсмажуємо до золотистої скоринки на вершковому маслі. Додаємо бекон і солимо/перчимо за смаком. 3. Для заливки яйця змішуємо з сметаною і спеціями. Поєднуємо охолоджену начинку з заливкою. 4. Тісто розкочуємо в пласт середньої товщини. Перекладаємо в форму,змащену олією і викладаємо начинку. Відправляємо в розігріту до 180 град. духовку на 40 хв. Смачного! #випічка

Ц нескладний у приготуванні, але дуже смачний пиріг, який сподобається всій вашій родині.

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