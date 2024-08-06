Як приготувати цибулевий пиріг

Приготуйте цей швабський пиріг з цибулею і насолоджуйтесь його неперевершеним смаком та ароматом.
Фудблогерка yuliia.senych показала своїм підписникам як приготувати дуже смачний та поживний цибулевий пиріг родом з Німеччини.
Інгредієнти
- Масло
- 100 г
- Борошно
- 200 г
- Яйце
- 4 шт.
- Холодна вода
- 1 ст.л
- Сіль
- 0,5 ч.л
- Цибуля
- 600 г
- Вершкове масло
- 50 г
- Бекон
- 200 г
- Сметана
- 300 г
- Сіль
- Перець
- Мускатний горіх
Приготування:
- Холодне вершкове масло перетерти з борошном в крихту і додати яйце. Всипати дрібку солі, влити льодяну воду і замісити тісто;
- Обмотати тісто харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 20-30 хв;
- Для начинки підсмажити цибулю до золотистої скоринки на вершковому маслі. Додати бекон, сіль та перець на смак.
- Для заливки яйця змішати зі сметаною та спеціями;
- Поєднати охолоджену начинку з заливкою;
- Тісто розкачати до середньої товщини та перекласти в форму, попередньо змащену олією і викласти начинку;
- Поставити у розігріту до 180°C духовку на 40 хв.
Поради:
Замість бекона можна використати сало чи шинку.
@yuliia.senych Традиційний швабський пиріг з цибулею (дуже популярний в Німеччині і Франції) Тісто: • масло 100г • борошно 200г • яйце 1шт • льодяна вода 1 ст.л. • 0,5 ч.л. солі Начинка: • цибуля 600г • вершкове масло 50г • бекон ,сало чи шинка 200г • яйця 3шт • сметана 300г • спеції- сіль/перець/мускатний горіх Приготування⬇️ 1. Холодне вершкове масло перетираємо з борошном в крихту і додаємо яйце. Всипаємо дрібку солі,вливаємо льодяну воду і замішуємо тісто. Обмотуємо тісто харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику на 20-30хв. 2. Для начинки цибулю підсмажуємо до золотистої скоринки на вершковому маслі. Додаємо бекон і солимо/перчимо за смаком. 3. Для заливки яйця змішуємо з сметаною і спеціями. Поєднуємо охолоджену начинку з заливкою. 4. Тісто розкочуємо в пласт середньої товщини. Перекладаємо в форму,змащену олією і викладаємо начинку. Відправляємо в розігріту до 180 град. духовку на 40 хв. Смачного! #випічка #рецептиукраїнською #рецепт #рецепти #recipe #recipes #рекомендації #тренди #хочувтоп #rezepte ♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО
Ц нескладний у приготуванні, але дуже смачний пиріг, який сподобається всій вашій родині.
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