Геометричні принти в колекції Paco Rabanne

Неймовірно яскраву та ефектну колекцію показав цього сезону знаменитий Модний дім.
Колекція Paco Rabanne прет-а-порте сезону весна-літо 2022 сподобається любителям складних геометричних принтів та оптичних ілюзій.
Колір та принт
Колірна гама досить яскрава та різноманітна, багато золота. Але головне в колекції – це принти. Серед них переважають геометричні та футуристичні, хоча є й квіткові. Дуже цікаві оптичні ілюзії та поєднання різних принтів в одному образі.
Фактури та тканини
Легкі літні фактури поєднуються із фірмовою металевою тканиною. Є тканина, розшита паєтками, і тканина з великих золотих паєток.
Фасони та силуети
Дуже багато тунік та спідниць пропонується носити зі штанями на східний манер. Також багато топів, що не закривають живіт повністю, сарафанів та топів з американською проймою.
Аксесуари та деталі
Дуже ефектне взуття — високі сандалі на шнурівці та грубій підошві. Також гарні панамки з принтами, як на одязі, шапочки з торочками, широкі золоті намиста та браслети у вигляді ланцюгів.
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