Диктатор одержимий: з'явилася ще одна версія "діагнозу Путіна"

Вважається, що президент Росії Володимир Путін взяв на себе повний контроль над війною в Україні та висуває нездійсненні вимоги. Не без причини в пресі, зокрема й у західній, говорять про те, що диктатор має явно проблеми з головою.

Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, однією з таких вимог є взяття його військами Кривого Рогу – рідного міста президента України Володимира Зеленського.

Але захоплення міста з населенням приблизно в один мільйон людей є колосальним завданням для російської армії, яка вже втратила більше 23 тисяч солдатів за два з половиною місяці війни.

Борис Карпічков, колишній агент КДБ, що втік з Росії, розповів The Sun, що Путін "зійшов з глузду" і "одержимий параноїдальними ідеями". Кремлівський диктатор страждає не тільки на хворобу Паркінсона і хворіє на рак, потребуючи термінової операції, у нього також рання стадія деменції та параноя, що зводить його з розуму.

Володимир Путін / Associated Press

Незважаючи на те, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що здоров'я Путіна відмінне, його нещодавні публічні виступи демонструють погіршення фізичного стану.

Пан Карпічков заявляє, що навіть членам найближчого оточення Путіна не повідомляють правди про стан його здоров'я, щоб захистити його імідж "сильної людини".

"Він вважає буквально всіх, зокрема і в російських спецслужбах і навіть у своєму найближчому оточенні, "зрадниками". Він такий підозрілий і так одержимий своїми параноями, що його тепер можна порівняти зі сталінським тираном. Я сам не медик... але є серйозні побоювання, що Путін страждає на численні фізичні захворювання — можливо, через спортивні травми в молоді роки. Ще одна потенційна проблема може полягати в тому, — судячи з того, як він рухається, — що Путін може страждати від початкових стадій або хвороби Паркінсона, або іншого серйозного захворювання, спричиненого якоюсь формою раку, наприклад, пухлиною головного мозку", — вважає Борис Карпічков.

Володимир Путін / Associated Press

Про всі діагнози Путіна ми вже розповідали ось тут. Однак у Кремлі, як і раніше, заперечують, що з їхнім лідером щось не так. І, мабуть, готуються пишно відсвяткувати 70-річчя диктатора у жовтні.

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