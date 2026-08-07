Хто головний бешкетник палацу, який змушує Кейт Міддлтон втрачати самовладання / © Associated Press

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Публіка звикла бачити Кейт Міддлтон спокійною, усміхненою та бездоганно зібраною незалежно від обставин. На офіційних заходах вона легко справляється з будь-якими несподіванками, а її витримка давно стала однією з головних рис, за яку її поважають у Великій Британії та далеко за її межами.

Втім, як і у будь-якої мами, у принцеси Уельської є одна людина, яка чудово знає, які «кнопки» натиснути. І це не чоловік, принц Вільям, а їхній молодший син принц Луї — саме про це розповіло видання HELLO!.

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Маленький принц із сильним характером

принц Луї / © Getty Images

У Луї дуже сильний, незалежний та впертий темперамент. Саме через особливості характеру молодший син Кейт найбільше випробовує її терпіння. Він — єдина людина, яка здатна змусити Кейт втратити самовладання. Вона дуже дисциплінована, тому приборкати своє маленьке тигреня для неї справжній виклик.

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Водночас, йдеться не про складну дитину, а про дуже яскраву особистість, яка з раннього віку прагне бути собою.

Весь світ обожнює принца Луї

Принц Луї та Кейт Міддлтон / © Associated Press

Якщо уважно стежити за королівськими заходами, стає очевидно, що саме Луї найчастіше стає їхньою головною зіркою. Поки дорослі дотримуються суворого етикету, молодший син Вільяма та Кейт може скорчити смішну гримасу, активно жестикулювати, демонструвати емоції чи щиро нудьгувати під час тривалих церемоній.

Саме його безпосередність зробила хлопчика улюбленцем соцмереж. Кожна нова поява Луї миттєво перетворюється на меми, а фотографії з його щирими емоціями розлітаються Інтернетом за лічені години.

Особливо запам’яталися його кумедні реакції під час військового параду Trooping the Colour, коли гучний проліт літаків явно не викликав у маленького принца захоплення.

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«Ковток свіжого повітря» для британської монархії

© Getty Images

Саме природність Луї робить його таким особливим. Багато хто називає хлопчика «ковтком свіжого повітря» для королівської родини, адже він додає невимушеності, де зазвичай панують суворі правила та традиції.

Луї надзвичайно харизматичний, грайливий та ласкавий. Його відкритість легко підкорює людей, тому навіть невеликі пустощі викликають не осуд, а щиру усмішку. Не дивно, що люди охоче пробачають йому моменти, коли він відкрито сперечається з батьками чи порушує офіційний протокол.

Принц Луї вже давно став одним із найяскравіших героїв британської монархії. Його щирість, безпосередність і дитяча енергія додають королівським подіям людяності, а кожна нова поява викликає хвилю усмішок у всьому світі. І якщо навіть така врівноважена мама, як Кейт Міддлтон, іноді не може стримати емоцій через витівки молодшого сина, це лише ще раз нагадує, що за стінами палацу живе звичайна родина, де дитячі пустощі — така ж частина життя, як і королівські традиції.

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