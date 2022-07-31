Страх життя, що це таке і звідки він береться

Кожен з нас має свої страхи і всі вони, як не диво, родом із дитинства.

Гештальт-психотерапевтка Марина Іванова в своєму новому дописі в Instagram детально розповіла про таке поняття, як страх життя та про його прояви.

"Не буду оригінальною, ви вже, напевне, здогадались, що з дитинства. Психіка дитини, як пазл, в неї є потреби в прийнятті, безпеці, любові батьків, в чітких кордонах, підтримці тощо. Якщо якоїсь деталі пазлу не вистачило, її місце заповнить щось інше: страх, недовіра, безпорадність, безпомічність. Таким чином, чим більше деталей не вистачає, тим більше і яскравіше прояв страху життя через ті самі чотири процеси, про які ми говорили в попередньому пості.

І ці прояви зазвичай виглядають як:

1. День сурка

Кожен день схожий на попередній, життя передбачуване, в ньому не відбувається нічого нового, яскравого, бо будь-яка нова діяльність викликає підвищення тривоги, тому розцінюється як небезпечна, і в підсумку людина її не обирає. В житті не відбувається нічого цікавого, але й не відбувається нічого страшного, ілюзорне відчуття контролю в цьому випадку заспокоює.

2. Стратегія уникання

Страх життя складається з різних страхів, тому в мозку вмикається захисний механізм: якщо я буду уникати конфліктів з чоловіком, ми не розійдемось, якщо я не буду приймати складних рішень, не треба нести відповідальність, якщо я не користуватимусь ліфтом, я там не застрягну.

3. Прокрастинація

Якщо вічно відкладати якусь справу, не треба буде справлятися з наслідками і приймати нових рішень.

4. Катастрофічне мислення

Людина обирає негативний сценарій в усіх випадках, щоб бути готовою до гіршого, щоб заздалегідь виправдати провал або прокрастинацію.

5. Страх бути собою

Хотіти чогось означає бути живим, а робити щось сприяє тому, щоб бути помітним. Тому безпечніше себе не розуміти, нічого не досягати, бути як всі.

6. Тривожні розлади і депресія

Тривога ховає людину від життя, вона є механізмом уникання життя в цілому, а депресія це як результат цього розладу.

7. Співзалежні стосунки

Бути собою окремим лякає до нестями, тому простіше з кимось, або взагалі жити за когось. Такі люди зазвичай знають, як жити правильно комусь іншому, але своє життя жити так і не починають".

Нагадаємо, раніше ми говорили з Мариною Івановою про війну, страхи та точки опори і попросили її розповісти про те, як людям жити під час цих моторошних терористичних актів проти цивільного населення і що можна зробити, щоб відчувати хоч якусь опору під ногами у цей тяжкий час.

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