У блакитному бікіні з ромашками: Ізабель Гулар продемонструвала ідеальну фігуру

Ізабель Гулар не припиняє тішити фоловерів своїми знімками у купальниках.

Цього разу модель опублікувала в Instagram світлини, на яких позує біля кактусу у блакитному бікіні із ромашками на ліфчику та із зав'язками навколо талії. Пляжний лук вона доповнила кольоровим намистом на бедрах, блакитними сережками, перлинним намистом і жовтим манікюром.

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Гулар похизувалася не лише ідеальною фігурою, стильним купальником, а й красивою засмагою.

Раніше Ізабель похизувалася стрункою фігурою в апельсиновому бікіні.

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