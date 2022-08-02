Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У блакитному бікіні з ромашками: Ізабель Гулар продемонструвала ідеальну фігуру

Дата публікації
Перегляди
2773
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У блакитному бікіні з ромашками: Ізабель Гулар продемонструвала ідеальну фігуру

Ізабель Гулар / Фото: Instagram Ізабель Гулар

37-річна бразильська модель показала підписникам неймовірно гарний пляжний аутфіт.

Ізабель Гулар не припиняє тішити фоловерів своїми знімками у купальниках.

Цього разу модель опублікувала в Instagram світлини, на яких позує біля кактусу у блакитному бікіні із ромашками на ліфчику та із зав'язками навколо талії. Пляжний лук вона доповнила кольоровим намистом на бедрах, блакитними сережками, перлинним намистом і жовтим манікюром.

(щоб подивитися на інші фото, гортайте праворуч)

Гулар похизувалася не лише ідеальною фігурою, стильним купальником, а й красивою засмагою.

Раніше Ізабель похизувалася стрункою фігурою в апельсиновому бікіні.

Читайте також: 

Наступна публікація