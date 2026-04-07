Носить сукні від подруги-дизайнерки: Єву Лонгорію зазнімкували у Нью-Йорку

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія відвідала у Нью-Йорку низку інтерв’ю, щоб прорекламувати новий сезон свого серіалу Searching For про подорожі та кулінарію. Зокрема зірка відвідала студію шоу TODAY, щоб розповісти про свою режисерську роботу — майбутній фільм Fifth Wheel, у якому головну роль зіграє Кім Кардашян.

Спершу Лонгорію сфотографували у стильному сірому костюмі-трійці з жакетом, широкими штанами і корсетом, який прикрашали бордові акценти. А доповнила вона його класичними бордовими туфлями та золотими прикрасами.

Другий лук, який Єва продемонструвала у Нью-Йорку, включав чорну сукню від бренду її найкращої подруги Вікторії Бекхем. Елегантна та сучасна сукня-міді ідеально підкреслювала фігуру і поєднувалася з чорними мюлями.

Образи від бренду своєї подруги Victoria Beckham Єва обирає не вперше. Саме бренд британської дизайнерки пошив для весілля Єви три весільні сукні — головну для вінчання, для вечірнього святкування й для цивільної церемонії.