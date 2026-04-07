Принцеса Кейт зробила милий жест на адресу принцеси Шарлотти на публічному заході
У неділю, 5 квітня, принц та принцеса Уельські з дітьми відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
У цей святковий день Кетрін мала неймовірно елегантний вигляд, одягнувши кремовий костюм із крепу з мереживним оздобленням Self Portrait з поясом на жакеті, капелюх від Juliette Millinery та кавові туфлі на підборах Ralph Lauren із телячої шкіри.
Поруч із Кейт йшла її дочка – 10-річна принцеса Шарлотта. Дівчинка цього дня повторила свій різдвяний образ, одягнувши пальто Catherine Walker – бренду, який шив вбрання ще для її бабусі принцеси Уельської Діани.
Фотографи зазнімкували дуже милий момент, коли Кетрін та її дочка виходили з каплиці, тримаючись за руки.
Також король Чарльз продемонстрував ніжність на адресу своїх онуків – принца Луї та принцеси Шарлотти, коли заходив до каплиці Святого Георгія.