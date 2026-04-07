Принцеса Кейт зробила милий жест на адресу принцеси Шарлотти на публічному заході

Принцеса Кейт із сином Луї та донькою Шарлоттою / © Associated Press

У цей святковий день Кетрін мала неймовірно елегантний вигляд, одягнувши кремовий костюм із крепу з мереживним оздобленням Self Portrait з поясом на жакеті, капелюх від Juliette Millinery та кавові туфлі на підборах Ralph Lauren із телячої шкіри.

Сім'я Уельських на службі на Великдень / © Associated Press

Поруч із Кейт йшла її дочка – 10-річна принцеса Шарлотта. Дівчинка цього дня повторила свій різдвяний образ, одягнувши пальто Catherine Walker – бренду, який шив вбрання ще для її бабусі принцеси Уельської Діани.

Принцеса Кейт із дочкою Шарлоттою / © Getty Images

Фотографи зазнімкували дуже милий момент, коли Кетрін та її дочка виходили з каплиці, тримаючись за руки.

Також король Чарльз продемонстрував ніжність на адресу своїх онуків – принца Луї та принцеси Шарлотти, коли заходив до каплиці Святого Георгія.