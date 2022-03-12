Все про дружин і сім'ї народних улюбленців: Арестовича, Кіма, Зеленського

Який час такі і кумири. Поки українці під час війни надихаються прикладом Олексія Арестовича та Віталія Кіма, а також пишаються президентом Володимиром Зеленським, ми зібрали для вас інформацію про сім'ї політиків, які стали народними улюбленцями.

Війна, яку Росія розв'язала на території України 24 лютого 2022 року, триває вже понад два тижні. За цей час багато політиків стали популярнішими за голлівудські зірок, а їхніх звернень очікує біля екранів з великою надією кожен українець. Ми вирішили розповісти вам про сім'ї народних героїв докладніше.

Володимир Зеленський та перша леді Олена

Володимир та Олена Зеленські / Instagram Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський від першого дня війни демонстрував українцям стійкість духу та віру у нашу перемогу. Сьогодні довіра до Зеленського в українського народу просто неймовірна. Якщо раніше його могли критикувати, то сьогодні вся Україна стала Володимира Олександровича підтримувати та поважати.

Володимир та Олена Зеленські / Instagram Олени Зеленської

Пліч-о-пліч до президента стоїть і його дружина Олена Зеленська. Перша леді активно у соцмережах розповідає про війну в Україні усьому світовому співтовариству та всіляко допомагає українцям у боротьбі. Подружжя має двох дітей: дочку Олександру та сина Кирила.

Олексій Арестович та його дружина Анастасія

Радника президента України Олексія Арестовича знають уже всі. Саме його називають головним "заспокійливим" для громадян під час війни та новим секссимволом українських жінок.

Олексій Арестович із дружиною Анастасією та донькою / facebook.com/alexey.arestovich

Від 2015 року Олексій одружений з Анастасією Арестович, дружина політика директорка з розвитку одного з українських видавництв. У пари є двоє спільних дітей (дочка і син), а також Арестович має дочку від першого шлюбу. Рідкісні спільні знімки пари ми знайшли на Facebook політика.

Олексій Арестович із дружиною Анастасією / facebook.com/alexey.arestovich

Віталій Кім та його дружина Юлія

Очільник Миколаївської області Віталій Кім надихає українців своїм оптимізмом та вірою у швидку перемогу у війні.

Віталій Кім із сім'єю / facebook.com/VitaliiKimODA

Нещодавно Кіма відвідував музикант Святослав Вакарчук: "Велика честь знати цього голлівудського актора, кажуть, що Чак Норріс дзвонить вам за порадою. Миколаїв це не просто місто-герой, це одне з найсміливіших міст у світі зараз. Велика честь тут бути і підтримувати всіх! Правда за нами, ми переможемо!" — сказав Вакарчук під час зустрічі Кіму.

Віталій Кім із сім'єю / facebook.com/VitaliiKimODA

Про сім'ю Віталія відомо те, що він давно одружений, дружину звуть Юлія, пара виховує трьох дітей: дочок Євгенію та Олександру, а також сина Руслана.

Віталій Кличко та його дружина Наталія

Віталій та Наталія Кличко / Getty Images

Мер Києва Віталій Кличко щодня інформує киян про справи у столиці. Колишній спортсмен, боксер, одружений від 1996 року на Наталі Кличко. Дружина мера перебуває у Гамбурзі, там вона відвідує мітинги та інформує європейців про ситуацію в Україні. Нещодавно Наталія виконала Гімн України на одному із таких мітингів. У Німеччині дружина Кличка розвиває співочу кар'єру. У пари троє дітей: двоє синів та дочка.

Михайло Федоров та його дружина Анастасія

Віцепрем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров один із наймолодших політиків, йому зараз 31 рік. Вже 7 років він одружений із дизайнеркою Анастасією. Подружжя виховує доньку Марію.

Михайло Федоров із дружиною Анастасією / instagram.com/fedorova.an

Анастасія була студенткою Запорізького національного університету, у цьому ж ВНЗ навчався і сам Михайло. Жінка має диплом у галузі іноземної філології. Федоров – творець діджитал-агентства Smmstudio є випускником Запорізького національного університету, має диплом факультету соціології та управління.

Михайло Федоров із дружиною Анастасією / instagram.com/fedorova.an

Анастасія Федорова зараз веде Telegram-канал UkraineNow, де англійською та іншими іноземними мовами інформує про події в Україні.

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