На Сонці з'явилася чорна діра: про що попереджають вчені

На Сонці з'явилася величезна чорна діра, яка розташувалася в самому центрі нашої зірки. Вчені вважають, що вже 1 або 2 грудня з цієї дірки вирветься потік сонячного вітру, який викличе геомагнітну бурю на планеті.

Про це пише Live Science.

Через зміни в положенні ліній-магнітного поля навколо цих корональних дір Сонце викидає в космос величезні потоки плазми, які у вигляді сонячного вітру іноді прямують до Землі. Цей потік сонячних частинок повинен вирватися з цієї діри вже 1 або 2 грудня та зі швидкістю 2,9 млн км/годину полетить до Землі. В результаті приблизно через добу він досягне планети.

В основному такий потік сонячних частинок поглинає наше магнітне поле, але внаслідок зіткнення з ним Землі виникають геомагнітні бурі. Деякі частки прориваються через магнітосферу Землі поблизу полюсів, де вона тонша, і проникають у верхні шари атмосфери. Там вони вступають у взаємодію з молекулами кисню й азоту, завдяки чому вивільняється енергія у вигляді світла й з'являються гарні полярні сяйва.

Сильніші геомагнітні бурі можуть мати набагато серйозніші наслідки. Вони можуть не тільки деформувати магнітне поле Землі так сильно, що навіть супутники можуть почати падати на планету, зможе порушити роботу всіх енергосистем і навіть вивести Інтернет з ладу.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася в 10 разів і наразі має розмір, який можна порівняти з розміром Землі.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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