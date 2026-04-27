Під 900-річним замком в Англії знайшли забутий ядерний бункер (фото)

Під кам’яними стінами 900-річного замку Скарборо археологи знайшли несподіваний об’єкт — ядерний бункер часів Холодної війни. Відкриття поєднало історію середньовічної фортеці з ядерною напруженістю XX століття.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Бункер збудували 1963 року. Він був частиною ширшої мережі спостережних пунктів Королівського корпусу спостерігачів, створеної для моніторингу потенційних ядерних вибухів на території Великої Британії.

У той час у країні діяли понад 1500 таких пунктів, де працювало близько 20 тисяч добровольців. Їхнім завданням було виявляти ядерні вибухи та оцінювати їхні наслідки.

Під замком Скарборо в Англії археологи знайшли ядерний бункер. / © The Daily Galaxy

Бункер у Скарборо використовували лише п’ять років. 1968 року його запечатали й засипали землею. Згодом точне місце розташування об’єкта було втрачено, хоча сам замок залишався популярною історичною пам’яткою.

Представник організації English Heritage Кевін Бут пояснив, що вибір саме цього місця був логічним, адже мис Скарборо століттями використовували як спостережний пункт.

«Здається дивним, що всередині замку Скарборо збудували бункер часів Холодної війни, але в багатьох сенсах це ідеальне місце: цей мис тисячоліттями служив спостережним пунктом — від поселення бронзового віку й римської сигнальної станції до середньовічного замку, артилерійської батареї часів Першої світової війни і бетонного бункера 1960-х років, який стежив за наближенням армагеддону», — сказав він.

Під замком Скарборо в Англії археологи знайшли ядерний бункер. / © The Daily Galaxy

Щоб знайти бункер, дослідники поєднали архівні записи із сучасними наземними дослідженнями. Розкопки почалися на початку березня, а вхід вдалося виявити вже за два дні.

За словами Бута, старі карти лише приблизно вказували, де міг бути об’єкт, тому археологи використовували радар для пошуку бетонної конструкції під землею.

Після відкриття входу до споруди спустили камери, щоб перевірити її стан. Перші знімки показали, що простір залишився герметичним і добре збереженим.

Всередині бункер має типове планування оперативного центру: диспетчерську з обладнанням для моніторингу, зони зв’язку та приміщення для відпочинку персоналу, де люди могли працювати змінами.

Схема бункера. / © The Daily Galaxy

Об’єкт був розрахований на автономне існування в умовах ядерної катастрофи. У ньому не було вікон, натомість передбачили систему фільтрації повітря, запаси води приблизно на 30 днів, систему відведення стічних вод і простори для роботи в екстремальних умовах.

«Для English Heritage це не просто завершення історії замку Скарборо — це завершення історії Холодної війни і того, як Велика Британія намагалася впоратися з цією загрозою», — зазначив Бут.

