Реклама

Сьогодні, 5 квітня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Теодула і Агапода, і тих, хто з ними. Святі мученики Теодул і Агапод належать до числа тих християн, які за часів римських переслідувань за віру постраждали за непохитну відданість Христу. Їхня пам’ять зберігається у церковному календарі як приклад мужності, відваги та духовної стійкості.

Про ранні роки святих відомо мало, проте історичні джерела свідчать, що вони були благочестивими християнами, які присвятили своє життя служінню Богу та ближнім. Теодул і Агапод разом із групою віруючих активно підтримували християнську спільноту, допомагаючи слабким, навчали віруючих догматів і моральних істин, незважаючи на загрозу переслідувань.

За правління імператора, який переслідував християн, Теодул і Агапод були заарештовані разом зі сподвижниками. Імператорський суд пред’явив їм вимогу зректися віри та принести жертву язичницьким богам. Святі, залишаючись вірними Христу, мужньо відмовились, за що були піддані тяжким тортурам.

Реклама

Їхні мученицькі страждання стали прикладом віри для інших християн. Разом із Теодулом і Агаподом постраждали й інші віруючі, імена яких збереглися у церковних переказах: ці сподвижники також віддали своє життя за віру, підтверджуючи силу духу і непохитність у християнському служінні.

Прикмети 5 квітня

Якщо 5 квітня сніг падає, то літо буде пізнім і холодним.

Ясне сонце 5 квітня віщує теплу і врожайну весну.

Якщо вітер дме з півночі, то ще буде повернення холодів.

Що сьогодні не можна робити

У церковне свято 5 квітня слід утримуватися від сварок, пліток і заздрості, не ображати інших і завжди бути готовим прийти на допомогу. Церква відкидає брехню, лінощі, жадібність, заздрість і відчай, закликаючи до чистоти серця і добрих справ.

Що можна робити сьогодні

У православне свято 5 квітня віруючі звертаються до святих Агапода і Теодула з молитвами про захист від усього злого — видимого і невидимого. Вони просять зміцнити віру, наставити на праведний шлях і дарувати сили гідно витримувати життєві випробування, невдачі та прикрощі, коли серце охоплює відчай.

За народною традицією, у день Теодула Вітряника відкривають вікна, знімають утеплення і ретельно провітрюють оселю. Це допомагає очистити простір від зимового пилу, наповнити дім свіжим повітрям і вберегти його від неприємностей, злих вітрів та негативних енергій, повертаючи житлу легкість і гармонію.