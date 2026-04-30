Чоловік, який був мертвий 10 хвилин, має розчаровувальні новини з "того світу"

Британський актор та модель Меттью Аллік, який повернувся до життя після масивної зупинки серця, випустив мемуари, у яких відверто розповів про свій досвід перебування «по той бік». За його словами, побачене — а точніше, його відсутність — назавжди змінило його ставлення до життя.

10 хвилин поза межами життя

Історія 43-річного Меттью почалася в серпні 2023 року, коли через тромбоемболію легеневої артерії у нього стався серцевий напад. Чоловік пережив зупинку серця і перебував у стані клінічної смерті близько 10 хвилин. Лікарі лондонської лікарні Гаммерсміт проводили настільки агресивну серцево-легеневу реанімацію, що це спричинило внутрішню кровотечу, проте медикам вдалося повернути його до життя.

Після інциденту Меттью провів три дні в комі. Коли він опритомнів, з’ясувалося, що на його серці та легенях були тромби розміром з «м’яч для крикету».

Що «на іншому боці»?

Попри очікування багатьох на розповіді про тунелі, ангелів чи яскраве світло, досвід Алліка виявився куди прозаїчнішим.

Чоловік зізнається, що не пам’ятає абсолютно нічого про ті 10 хвилин.

За його словами, момент смерті та перебування в ній відчувалися як «дуже мирний та глибокий сон».

Меттью «розчарував» тих, хто шукає містику, підтвердивши, що для нього там була лише порожнеча.

Життя після смерті: від коми до телеекранів

Хоча «той світ» виявився порожнім, досвід повернення кардинально змінив реальне життя Меттью. Після одужання він зіткнувся з чередою випробувань: розривом стосунків, втратою роботи та фінансовими проблемами. Проте чоловік каже, що після смерті жоден виклик його не лякає.

«Я буквально помер. Це повністю змінило мій погляд на все. Життя занадто коротке, щоб хвилюватися. Якщо я зміг повернутися з того світу, то для мене немає нічого неможливого», — каже Аллік.

За останні півтора року Меттью зробив важливі життєві речі. Попри дислексію, він надиктував мемуари «Life After Being Clinically Dead», які вже розійшлися тиражем понад 1000 примірників.

Також Меттью Аллік знявся в епізоді популярного серіалу Eastenders та в рекламі національної лотереї.

Крім того, чоловік заручився зі своєю найкращою подругою та придбав новий будинок.

Своєю історією Меттью прагне не лише надихнути людей не здаватися перед труднощами, а й закликати до донорства крові, яке свого часу допомогло врятувати його самого.

