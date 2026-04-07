Чому без цвіклі не обходиться великодній стіл: походження назви страви та покроковий рецепт її приготування

Цвіклі

Чому без цвіклів не обходиться ні одна Пасха

Великдень — це свято, яке неможливо уявити без запаху свіжоспеченої паски, домашньої ковбаски та, звісно, яскравих цвіклів. Ця традиційна закуска з буряка та хрону є справжнім символом святкового столу.

Цвіклі посідають особливе місце у великодньому кошику. Окрім того, що це ідеальне доповнення до холодцю, запеченого м’яса чи копченостей, страва має і глибоке символічне значення. Гіркий хрін у складі цвіклів нагадує про гіркоту страждань, а солодкий буряк — про радість Воскресіння. Поєднання цих протилежних смаків створює ту саму гармонію, яка так необхідна для святкового настрою.

Походження назви «цвіклі»

Слово «цвіклі» має давнє коріння і походить від польського ćwikła, що своєю чергою було запозичене з латинської мови (sicula), де означало «буряк». В Україні назва найміцніше закріпилася в західних регіонах, хоча саму страву під назвою «бурячки з хроном» готують по всій країні.

Як приготувати ідеальні цвіклі

Для приготування класичних домашніх цвіклів вам знадобляться прості інгредієнти, дуже важливо дотримуватися правильних пропорцій.

Інгредієнти:

Буряк відварений — 1 кг;

Хрін свіжий тертий — від 50 г до 150 г (залежно від бажаної гостроти)

Цукор — 1 ст. л.;

Сіль — 1 ч. л.;

Оцет (9%) — 2 ст. л. (якщо використовуєте лимонний сік, то 3 ст. л.).

Процес приготування:

Відваріть буряк до готовності, почистьте його та натріть на дуже дрібній тертці. Якщо буряк виявився занадто соковитим, зайву рідину варто трохи злити.

Додайте до тертого буряка сіль, цукор та оцет. Ретельно перемішайте основу.

Свіжий хрін слід додавати поступово. Оскільки свіжий корінь дуже пекучий, краще почати з меншої порції (близько 50-100 г) і пробувати на смак, поки не досягнете ідеального для вас рівня гостроти.

Добре перемішайте всі інгредієнти та залиште страву в мисці на 10 хвилин. Це необхідно для того, щоб усі смаки «подружилися» між собою.

Готові цвіклі найкраще зберігати у скляних банках у прохолодному місці. У такому вигляді закуска може зберігати свої смакові властивості протягом кількох тижнів.

Цвіклі за цим рецептом виходять насиченими, міцними та дуже ароматними. Це саме та страва, яка перетворює звичайний обід на справжнє святкування.