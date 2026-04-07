Швець відрізав палець і отримав новий із ноги: який вигляд має його рука (фото)

У Великій Британії чоловік пережив незвичайну операцію після серйозної виробничої травми — йому пересадили великий палець ноги на руку замість втраченого.

Про це пише Daily Star.

46-річний Девід Лі, який працює майстром із ремонту взуття, випадково відрізав собі великий палець правої руки під час роботи з верстатом.

Інцидент стався 2019 року в місті Мансфілд. Чоловік обрізав п’ятку черевика, коли його одяг затягнуло у механізм.

«Я підрізав п’ятку на черевику, і раптом нижня ланцюгова передача верстата зачепила мій светр і втягнула мене всередину. Я негайно натиснув кнопку аварійної зупинки; на щастя, я лише тиждень тому переобладнав верстат, тож все сталося в найвдаліший момент. Якби не це, я міг би потрапити в халепу, я зачепив її ногою. Я вивільнив светр, і в цей момент мій великий палець впав на підлогу», - пригадав Лі.

Чоловіку пересадили палець ноги на руку / © SWNS

Попри шок і травму, він зумів натиснути кнопку аварійної зупинки, викликати допомогу та навіть самостійно доправити відрізаний палець до лікарні.

Сам Девід Лі згадує, що у момент травми крові було небагато, ймовірно через те, що механізм частково перетиснув кровообіг: «Дивно, але крові було небагато. Машина скрутилася так, що могла перетиснути кровообіг. Я стягнув светр з голови, стиснув його в руці й притиснув. Я ходжу кімнатою й вимикаю все. Я крикнув, щоб хтось викликав швидку, а вона подумала, що я жартую, бо я завжди жартую. Я складав речі в сумку й вимикав усі прилади, чекаючи на швидку».

Девід Лі / © SWNS

Однак медикам не вдалося пришити його назад. Тоді було ухвалено нестандартне рішення — замінити втрачений палець великим пальцем ноги.

Минуло декілька років, і, за словами чоловіка, пересаджений палець повністю відновив функціональність після тривалої реабілітації. Водночас зміни все ж відчутні: тепер йому доводиться купувати рукавички більшого розміру, а для набору тексту він переважно використовує ліву руку.

Рука Девіда Лі / © SWNS

Сьогодні чоловік продовжує працювати у своїй майстерні та ділиться своєю історією як прикладом того, наскільки далеко зайшла сучасна хірургія.

