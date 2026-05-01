Чому чоловіки швидко втрачають інтерес: сваха назвала 11 звичкок, що відштовхують

Що чоловіки під час знайомства оцінюють значно більше, ніж зовнішність? Сваха з австралійського Перта Луанн Ворд заявила, що вирішальну роль відіграють дрібні поведінкові сигнали, які людина демонструє у повсякденних ситуаціях.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Експертка, яка понад три десятиліття працює у сфері знайомств, поділилася переліком із 11 звичок, що, на її думку, можуть впливати на рівень зацікавлення. Вона наголошує: мова не про прагнення до ідеальності, а про те, як людина поводиться у дрібницях і наскільки комфортно почувається сама із собою.

Одним із перших сигналів є зовнішній вигляд і те, як одяг «сидить» на людині. За словами Ворд, речі, які не відповідають фігурі — надто тісні або надмірно вільні — можуть створювати враження невпевненості чи дискомфорту. Водночас більш привабливою виглядає людина, яка приймає себе і виглядає природно.

Окрему увагу вона приділяє поведінці у звичайних побутових ситуаціях. Наприклад, манери за столом. Йдеться не про знання складного етикету, а про те, як людина їсть і поводиться під час спілкування. Саме ці деталі, за словами свахи, можуть показати рівень внутрішнього комфорту.

До малопомітних, але показових сигналів вона також відносить такі речі, як поводження з особистими речами. Навіть те, де людина залишає сумку, може свідчити про рівень зібраності та самоконтролю.

Ворд наголошує, що значну роль відіграє гігієна та загальний догляд за собою. Чисте волосся, охайний вигляд і відсутність сторонніх запахів формують перше враження і, за її словами, надовго запам’ятовуються. Вона також звертає увагу на стан рук і ніг, які можуть свідчити про уважність до деталей.

Окремо експертка виділяє реакцію на непередбачувані ситуації. Якщо щось іде не за планом — наприклад, помилка у замовленні або дрібна незручність — саме поведінка в цей момент може стати вирішальною. Здатність зберігати спокій і швидко адаптуватися, за її словами, позитивно впливає на загальне сприйняття.

Ще одним важливим чинником є мова тіла. Ворд зазначає, що постава, рухи та спосіб входу до приміщення задають тон ще до початку розмови. Впевнена, розслаблена поведінка створює відчуття стабільності, тоді як метушливість або скутість можуть сигналізувати про напруження.

Серед сигналів, які підсилюють привабливість, вона називає щиру посмішку. Йдеться не про демонстративну реакцію, а про природну відкритість і залученість у спілкування.

Водночас експертка зауважує: навіть прості речі, як-от недоглянуте волосся або загальний неохайний вигляд, можуть створити враження браку уваги до себе. За її словами, люди реагують не лише на зовнішність, а й на те, які зусилля стоять за цим образом.

Підсумовуючи, Ворд зазначає, що чоловіки зазвичай не аналізують окремі недоліки. Натомість вони сприймають загальний рівень стандартів, яких людина дотримується у повсякденному житті, навіть тоді, коли за нею ніхто не спостерігає.

Вона також додала, що перше враження може сформуватися дуже швидко — іноді протягом кількох хвилин. За цей час поведінка, яка сигналізує про невпевненість або напруження, може знизити інтерес, тоді як спокій і природність, навпаки, підвищують його.

