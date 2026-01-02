День ангела 2 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 2 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 2 січня

2 січня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Марка, Петра, Сергія, Уляну.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві доброзичливий, життєлюбний. В дорослому віці стає впевненим в своїх силах.

Марк — латинське ім’я, перекладається як “молоток”. В дитинстві хоче бути кумиром батьків. В дорослому віці стає співчутливим, але гордовитим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає самостійним, ніколи не прислуховується до чужих порад.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш сміливим, справедливим.

Уляна — латинське ім’я, перекладається як “щастя”. В дитинстві слухняна, спокійна. В дорослому віці стає поступливою, але сильною духом.

День ангела 2 січня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, допомагав у складних моментах і наповнював життя світлом, добром та гармонією. Нехай кожен день приносить радість, теплі зустрічі та приємні несподіванки.

***

З днем ангела! Бажаю тобі щирих посмішок, тепла в серці та спокою у душі. Нехай твій ангел завжди поруч, підтримує у будь-якій ситуації і веде до щастя, любові та гармонії.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, надихає на добрі справи та дарує відчуття захищеності й внутрішньої сили. Бажаю щастя, здоров’я і безмежної радості в кожному дні.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світлих моментів, щирих людей поруч і тепла душі. Нехай твій ангел завжди підказує правильний шлях і допомагає реалізувати всі найсвітліші бажання.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Хай твій небесний охоронець завжди веде тебе стежками добра, любові та гармонії. Бажаю, щоб у твоєму житті було менше тривог і більше щасливих моментів, а серце завжди відчувало підтримку і тепло.