ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
2 хв

День ангела 2 січня: кого та як вітати з іменинами

2 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 2 січня, день ангела

Який сьогодні, 2 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 2 січня

2 січня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Марка, Петра, Сергія, Уляну.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві доброзичливий, життєлюбний. В дорослому віці стає впевненим в своїх силах.

Марк — латинське ім’я, перекладається як “молоток”. В дитинстві хоче бути кумиром батьків. В дорослому віці стає співчутливим, але гордовитим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає самостійним, ніколи не прислуховується до чужих порад.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш сміливим, справедливим.

Уляна — латинське ім’я, перекладається як “щастя”. В дитинстві слухняна, спокійна. В дорослому віці стає поступливою, але сильною духом.

День ангела 2 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 2 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, допомагав у складних моментах і наповнював життя світлом, добром та гармонією. Нехай кожен день приносить радість, теплі зустрічі та приємні несподіванки.

***

З днем ангела! Бажаю тобі щирих посмішок, тепла в серці та спокою у душі. Нехай твій ангел завжди поруч, підтримує у будь-якій ситуації і веде до щастя, любові та гармонії.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, надихає на добрі справи та дарує відчуття захищеності й внутрішньої сили. Бажаю щастя, здоров’я і безмежної радості в кожному дні.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світлих моментів, щирих людей поруч і тепла душі. Нехай твій ангел завжди підказує правильний шлях і допомагає реалізувати всі найсвітліші бажання.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Хай твій небесний охоронець завжди веде тебе стежками добра, любові та гармонії. Бажаю, щоб у твоєму житті було менше тривог і більше щасливих моментів, а серце завжди відчувало підтримку і тепло.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie