Як відмити душову кабіну народними засобами: лайфхак, як позбутися мильних розводів

Як відмити душову кабіну

Прозорі двері душової кабіни — це естетичний центр ванної кімнати, але лише доти, доки на них не з’являється сірий наліт від мила та косметичних засобів. Мильна піна в поєднанні з жирами створює стійку плівку, яку важко видалити простою водою. Проте фахівці пропонують ефективний метод, як повернути склу сяйво за допомогою підручних засобів.

Як відмити душову кабіну народними засобами

Для боротьби з каламутними розводами найкраще працює суміш, яка одночасно розщеплює жири та дезінфікує поверхню.

Щоб зробити саморобний засіб, візьміть звичайний столовий оцет і злегка підігрійте його в мікрохвильовій печі. Тепла кислота набагато ефективніше розчиняє органічні залишки мила.

Змішайте теплий оцет із рідким засобом для миття посуду в пропорції 1:1. Засіб для посуду в цій суміші виконує ключову роль — він розщеплює жири та дозволяє розчину довше залишатися на вертикальному склі, не стікаючи миттєво вниз.

За допомогою пульверизатора обробіть двері з обох боків. Залиште розчин на 30 хвилин, щоб він повністю розчинив мильний шар.

Протріть скло вологою губкою, ретельно промийте чистою водою та витріть насухо мікрофіброю. Саме сухе протирання запобігає появі нових плям від води.

Що робити, якщо оцет використовувати не можна

Якщо у вашій душовій є елементи з натурального каменю (наприклад, мармуровий піддон), оцет використовувати небезпечно — він може пошкодити структуру каменю. У такому разі скористайтеся харчовою содою.

Зробіть густу пасту з соди та невеликої кількості води. Нанесіть її на ділянки з мильними розводами на 30 хвилин. М’яко потріть неабразивною губкою та змийте. Сода делікатно видалить бруд, не пошкодивши поверхні.

Як підтримувати результат

Щоб мильні розводи не накопичувалися, фахівці радять завести корисну звичку після кожного прийому душу використовувати гумовий водозгін (скребок). Це займає лише кілька секунд, але видаляє основну масу мильної піни та води ще до того, як вони встигнуть висохнути й перетворитися на стійку плівку.