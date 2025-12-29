ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 29 грудня: якою буде активність Сонця

Очікується низький рівень геомагнітних збурень.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 29 грудня, очікується магнітна буря зеленого рівня. Вона відповідатиме К-індексу 3.6 (зелений рівень).

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Сонячна активність залишається низькою. Немає відомих корональних вибухів маси, спрямованих на Землю. Як наслідок, прогноз геомагнітної активності протягом наступних кількох днів має бути загалом спокійним.

Магнітна буря 29 грудня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 29 грудня. Фото: meteoagent

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря хоч закінчилася, але може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie