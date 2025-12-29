Магнітна буря 29 грудня: якою буде активність Сонця

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 29 грудня, очікується магнітна буря зеленого рівня. Вона відповідатиме К-індексу 3.6 (зелений рівень).

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Сонячна активність залишається низькою. Немає відомих корональних вибухів маси, спрямованих на Землю. Як наслідок, прогноз геомагнітної активності протягом наступних кількох днів має бути загалом спокійним.

Реклама

Магнітна буря 29 грудня. Фото: meteoagent

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря хоч закінчилася, але може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.