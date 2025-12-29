ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
СБУ влаштувала обшуки у керівника Закарпатського ТЦК та СП — ЗМІ

Обшуки в керівництва Закарпатського ТЦК відбуваються у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Служба безпеки України

Служба безпеки України / © СБУ

Доповнено додатковими матеріалами

Служба безпеки України 29 грудня проводить обшуки у начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрія Савчука.

Про це повідомили депутат Ужгородської міської ради, ексжурналіст Віталій Глагола із посиланням на власні джерела та видання «РБК-Україна» із посиланням на коментар від пресслужби СБУ.

«За моєю інформацією, прямо зараз співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування Андрія Савчука», — йдеться в заяві депутата.

Більше інформації він пообіцяв надати трішки згодом.

Водночас за даними «РБК-Україна», СБУ разом із поліцією проводять санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК. У спецслужбі зазначили, що обшуки відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України.

До слова, напередодні омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про різке зростання кількості звернень щодо порушень прав людини у приміщеннях ТЦК, включно з випадками кримінальних правопорушень. За його словами, представники військкоматів нерідко незаконно обмежують свободу громадян, застосовують силу та вилучають особисті речі, що іноді призводить до госпіталізації та навіть смертей.

