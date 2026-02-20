- Дата публікації
Магнітна буря 20 лютого: скільки балів вона буде
Науковці повідомляють, що сьогодні будуть спокійні геомагнітні умови.
У п’ятницю, 20 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень). Геомагнітні умови будуть спокійні.
Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.
За даними науковців, загалом очікуються спокійні геомагнітні умови. Однак є ймовірність активних та коротких періодів STORM 1 через вплив корональної діри та появою викиду корональної маси який спостерігався 16 лютого.
Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.