154
1 хв

Магнітна буря 20 лютого: скільки балів вона буде

Науковці повідомляють, що сьогодні будуть спокійні геомагнітні умови.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 20 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень). Геомагнітні умови будуть спокійні.

Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.

За даними науковців, загалом очікуються спокійні геомагнітні умови. Однак є ймовірність активних та коротких періодів STORM 1 через вплив корональної діри та появою викиду корональної маси який спостерігався 16 лютого.

Магнітна буря 20 лютого. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 20 лютого. Фото: meteoagent.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

154
