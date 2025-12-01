Перевірте свою уважність: чи зможете ви знайти однакові сніжинки за 30 секунд

Візуальний тест на уважність / © Mixnews

Зимові головоломки — чудовий спосіб потренувати мозок і перевірити свою уважність. Ця загадка пропонує знайти серед безлічі майже однакових сніжинок дві абсолютно ідентичні. На перший погляд, здається, що всі фігури схожі між собою, тож пошук може перетворитися на справжнє випробування. Саме тому таке завдання чудово підходить для розвитку спостережливості та швидкості мислення.

Тест на уважність і швидкість / © Mixnews

Перед вами цікава зимова головоломка: серед великої кількості подібних сніжинок потрібно відшукати пару, яка збігається повністю. Завдання ускладнюється тим, що орнаменти майже однакові, а час на пошук — лише 30 секунд.

Як полегшити пошук

Якщо зір починає «плутатися» у повторюваних узорах, варто уявно поділити зображення на чотири частини. Всього на картинці п’ять рядів і п’ять стовпчиків, тож така сітка значно спрощує орієнтацію.

Перша сніжинка, яку потрібно знайти, розташована в нижній частині — в останньому ряду. Друга — у верхньому секторі зображення. І важлива підказка: вона точно не з лівого боку.

Відповідь на тест

Якщо час сплив, а фігури злилися у справжній сніговий вихор, нижче запропоновано правильний варіант, щоб перевірити, наскільки добре вдалося зосередитися.

Відповідь на тест / © Mixnews

Чому такі головоломки корисні

Подібні вправи чудово тренують:

зорове сприйняття;

концентрацію;

уважність до деталей.

До того ж розгадування головоломок приносить мозку невелику дозу дофаміну — того самого гормону задоволення, який допомагає знизити рівень стресу. Науковці зазначають, що в головоломках найціннішим є процес пошуку, бо саме він активує ділянки мозку, відповідальні за відкриття і задоволення.