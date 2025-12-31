Що не можна робити 1 січня, щоб не відлякати удачу та гроші на весь 2026 рік: народні прикмети

Зробіть ранок 1 січня радісним і безтурботним, аби не відлякати удачу та гроші на цілий рік

Перший день нового року енергетично дуже сильний. Це час, коли закладається програма на наступні 12 місяців. Навіть якщо ви скептик, краще не випробовувати долю та дослухатися до давніх прикмет.

ТСН.ua зібрав головні народні повір’я, яких варто дотримуватися, щоб 2026-й був багатим та щасливим.

Не виносьте сміття

Це найвідоміша і найсуворіша заборона. Вважається, що разом зі сміттям 1 січня ви винесете з дому все благополуччя та фінансову удачу.

Порада: Залиште пакети зі сміттям (навіть якщо там пляшки з-під шампанського) до 2 січня. Нехай «поживуть» вдома заради вашого багатства.

Забудьте про важку працю та прибирання

1 січня — законний день лінощів. Не можна мити підлогу, прати одяг чи затівати ремонт.

Прикмета: Якщо будете тяжко працювати в перший день року, то й весь 2026-й пройде у виснажливій праці без відпочинку.

Важливо: Не варто пришивати ґудзики (щоб не пришити до себе старі проблеми).

Подбайте про гроші

Тема фінансів 1 січня — під суворою забороною.

Не позичайте гроші: Віддасте свою фінансову удачу, і весь рік будете ходити в боргах.

Не віддавайте борги: Це краще зробити до Нового року. Якщо повернете борг 1 січня — весь рік будете «на мілині».

Не перераховуйте монетки: Це до сліз і дрібних витрат.

Сварки та сльози — табу

Емоційний фон цього дня завдає ритм усьому року.

Категорично заборонено сваритися, кричати на дітей чи з’ясовувати стосунки з партнером. Конфлікт, початий 1 січня, може затягнутися на весь рік.

Не можна плакати (навіть від розчулення під фільм), щоб не провести 2026-й у смутку.

Не залишайте стіл порожнім

Навіть якщо ви все з’їли вночі, 1 січня стіл не повинен бути порожнім. Це символ бідності.

Залиште на столі вазу з фруктами, цукерки або хліб — це притягне ситість і достаток у дім.

Хто має першим зайти в дім у новому році

Також зверніть увагу на гостя, який першим переступить поріг вашого дому 1 січня.

Якщо це чоловік — рік буде успішним і грошовитим.

Якщо жінка — можливі дрібні клопоти та плітки (за народними повір’ями).

Тож відпочивайте, насолоджуйтеся спокоєм і нехай 2026 рік принесе вам тільки приємні сюрпризи!

