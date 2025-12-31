- Дата публікації
Вперше за війну Україна перехопила ініціативу в небі у новорічну ніч — соцмережі
РФ навіть в новорічну ніч тероризує дронами, проте наші військові теж не відстають.
Російські війська навіть у Новорічну ніч не припиняють тероризувати українців своїми повітряними атаками.
Наразі російські дрони атакують північні райони Рівненщини, північ Київщини і саму столицю, а також більшу частину Житомирщини і Чернігівщини.
Крім того, повітряна тривога оголошена в частині Харківщини, Сумщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини і Херсонщини. Також «Шахеди» з моря загрожують півдню Одещини.
Водночас, як зазначає паблік «Николаєвській Ваньок», станом зараз це вперше за війну, коли в новорічну ніч у повітрі більше українських дронів у небі РФ, ніж ворожих — у нашому.
