Вперше за війну Україна перехопила ініціативу в небі у новорічну ніч — соцмережі

РФ навіть в новорічну ніч тероризує дронами, проте наші військові теж не відстають.

Вперше за війну Україна перехопила ініціативу в небі у новорічну ніч — соцмережі

Російські війська навіть у Новорічну ніч не припиняють тероризувати українців своїми повітряними атаками.

Карта повітряних тривог станом на 22:31

Наразі російські дрони атакують північні райони Рівненщини, північ Київщини і саму столицю, а також більшу частину Житомирщини і Чернігівщини.

Крім того, повітряна тривога оголошена в частині Харківщини, Сумщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини і Херсонщини. Також «Шахеди» з моря загрожують півдню Одещини.

Водночас, як зазначає паблік «Николаєвській Ваньок», станом зараз це вперше за війну, коли в новорічну ніч у повітрі більше українських дронів у небі РФ, ніж ворожих — у нашому.

