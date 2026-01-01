Кількість поранених у Запоріжжі зросла до п’яти: серед постраждалих — дитина

1 січня руни задають тон усьому початку року. Це день без поспіху, але з внутрішнім напрямком: для одних він принесе бажання рухатися далі, для інших — потребу відновитися після напруженого періоду. Новий рік починається з уважного ставлення до себе й обережного формування намірів.