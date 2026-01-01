ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
279
1 хв

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до п’яти: серед постраждалих — дитина

Унаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя кількість поранених зросла до п’яти осіб, серед них — 15-річний хлопчик.

Олена Кузьмич
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки. Станом на зараз відомо про п’ятьох поранених, серед яких — дитина.

Інформацію про кількість поранених та їхній стан підтвердив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За попередніми даними, 15-річний хлопчик зазнав поранень через обстріл російських військ. Травм також дістала його 45-річна мати.

Окрім того, поранення отримали 76-річний та 57-річний чоловіки, а також 60-річна жінка. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по Запоріжжю: пошкоджено житловий будинок, сталися займання.

Російські війська завдали щонайменше трьох ударів по одному з районів Запоріжжя.

