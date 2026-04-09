Великою популярністю користуються сковорідки з антипригарним покриттям. Вони передбачені для того, щоб полегшити приготування страв та зменшити прилипання до поверхні.

Однак якщо під час приготування їжа починає підгоряти, не поспішайте викидати сковорідки — можливо, цей спосіб допоможе.

Що треба зробити

Спочатку потрібно розігріти сковороду й натерти розрізаною цибулею впродовж 30-40 секунд.

Тепло сковороди активує природні сполуки цибулі, що утворюють антипригарний сульфідний шар.

Якщо цей спосіб не допоміг, то вже нічого не вдієш — ваша сковорода зіпсована. У такому разі доведеться придбати нову кухонну помічницю.

Важливо: під час миття не можна користуватися губками, що дряпають, які виготовлені з металу, щоб не утворилися подряпини. Якщо антипригарний шар буде пошкоджений — їжа одразу почне прилипати.

Раніше ми писали про те, які продукти не варто готувати на чавунній пательні. Більше про це читайте у новині.