Щоб їжа на сковороді не пригорала — несподіваний лайфгак
Цей спосіб підійде для чавунного посуду, а також антипригарного, до якого прилипають продукти під час приготування.
Великою популярністю користуються сковорідки з антипригарним покриттям. Вони передбачені для того, щоб полегшити приготування страв та зменшити прилипання до поверхні.
Однак якщо під час приготування їжа починає підгоряти, не поспішайте викидати сковорідки — можливо, цей спосіб допоможе.
Що треба зробити
Спочатку потрібно розігріти сковороду й натерти розрізаною цибулею впродовж 30-40 секунд.
Тепло сковороди активує природні сполуки цибулі, що утворюють антипригарний сульфідний шар.
Якщо цей спосіб не допоміг, то вже нічого не вдієш — ваша сковорода зіпсована. У такому разі доведеться придбати нову кухонну помічницю.
Важливо: під час миття не можна користуватися губками, що дряпають, які виготовлені з металу, щоб не утворилися подряпини. Якщо антипригарний шар буде пошкоджений — їжа одразу почне прилипати.
