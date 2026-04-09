Похизувалась пресом: акторка Олівія Вайлд прийшла на церемонію нагородження у топі і спідниці

Олівія Вайлд / © Getty Images

Реклама

Олівія Вайлд, відома багатьом за серіалом «Доктор Гаус», відвідала церемонію Fashion Trust U.S. Awards — це щорічне вручення премії в США, яка підтримує молодих дизайнерів і допомагає їм розвивати власні бренди.

Вона з’явилася на гламурному світському заході у вбранні від бренду Ashlyn з колекції весна-літо 2026, який включав білий топ на тонких бретельках і з факрутної тканини, а також чорну спідницю до підлоги. Цей незвичайний вечірній лук Олівія доповнила жакетом, який носила приспустивши з плечей.

Макіяж, зачіску та прикраси Вайлд обрала також лаконічні і це було правильним рішенням, адже вони не створювали надмірності, але доповнювали образ зірки. Також вбрання Олівії дозволило їй продемонструвати свій розкішний прес, над яким вона старанно працює у спортзалі.

Реклама

З акторкою зовсім скоро вийде новий фільм. Картина називатиметься «Запрошення» і Олівія є її режисеркою. Окрім неї, у фільмі також з’являться Сет Роген, Пенелопа Крус та Едвард Нортон.