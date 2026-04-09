ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
1 хв

Похизувалась пресом: акторка Олівія Вайлд прийшла на церемонію нагородження у топі і спідниці

Акторка обрала нестандартне вбрання для виходу у світ.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд, відома багатьом за серіалом «Доктор Гаус», відвідала церемонію Fashion Trust U.S. Awards — це щорічне вручення премії в США, яка підтримує молодих дизайнерів і допомагає їм розвивати власні бренди.

Вона з’явилася на гламурному світському заході у вбранні від бренду Ashlyn з колекції весна-літо 2026, який включав білий топ на тонких бретельках і з факрутної тканини, а також чорну спідницю до підлоги. Цей незвичайний вечірній лук Олівія доповнила жакетом, який носила приспустивши з плечей.

Макіяж, зачіску та прикраси Вайлд обрала також лаконічні і це було правильним рішенням, адже вони не створювали надмірності, але доповнювали образ зірки. Також вбрання Олівії дозволило їй продемонструвати свій розкішний прес, над яким вона старанно працює у спортзалі.

З акторкою зовсім скоро вийде новий фільм. Картина називатиметься «Запрошення» і Олівія є її режисеркою. Окрім неї, у фільмі також з’являться Сет Роген, Пенелопа Крус та Едвард Нортон.

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie