Тюльпани / © Pixabay

Розпочинається сезон тюльпанів. Їх продають в різних кольорах у всіх квіткових магазинах. Отримавши букет квітів, хочеться, щоб він залишався свіжим якомога довше.

Як можна насолоджуватися букетом квітів якомога довше — пише Express.

Корисні поради

Охолоджуйте і загортайте у папір перед водою

Якщо букет уже почав втрачати свіжість або ви щойно принесли його додому, щільно загорніть стебла у папір чи газету і поставте у воду на ніч у прохолодному темному місці.

Проколюйте стебла голкою

Прокол трохи нижче бутона покращує рух води всередині рослини і зменшує внутрішню напругу тканин, через що тюльпани не так швидко в’януть.

Підрізайте стебла під кутом

Завжди оновлюйте зріз перед тим як ставити квіти у воду. Косий зріз збільшує площу всмоктування води, що дозволяє тюльпанам довше зберігати свіжість.

Додавайте мідну монету у вазу

Мідь має природні антимікробні властивості, що допомагає зменшити кількість бактерій у воді.

Живильний розчин

Якщо під рукою немає спеціальних добрив для зрізаних квітів, розчиніть три столові ложки цукру в одному літрі теплої води і налийте у вазу так, щоб стебла були занурені на 7–10 см.

Місце в будинку

Квіти як частина навколишнього середовища легко поглинають речовини та запахи, які їх оточують. Тримайте тюльпани подалі від фруктів, оскільки вони виділяють газ етилен, від якого рослини зів’януть.

Також не варто ставити вазу з тюльпанами на прямі сонячні промені. Ці квіти не потребують так багато світла та тепла.

Раніше ми писали, як виростити тюльпани до 8 березня. Більше про це читайте у новині.