Третя світова війна і контакти з прибульцями: що пророкувала Баба Ванга на 2026 рік

Провидиця Баба Ванга

Із наближенням 2026 року знову зростає інтерес до передбачень, які свого часу зробила сліпа болгарська провидиця Баба Ванга. Втративши зір у дитинстві, вона стверджувала, що набула надзвичайного дару передбачення. Її пророцтва порівнюють з передбаченнями середньовічного астролога Нострадамуса: вони так само стосуються світових подій.

Список передбачень Баби Ванги на 2026 рік опублікувало видання Times of India.

Масштабні стихійні лиха

Один з найвражаючих прогнозів на 2026 рік стосується руйнівних стихійних лих. Згідно з повідомленнями, Баба Ванга передбачила землетруси, виверження вулканів та екстремальні кліматичні явища, які можуть вплинути на великі території земної кулі.

Деякі інтерпретації навіть вказують на те, що природні катаклізми можуть вплинути на сім-вісім відсотків суходолу нашої планети.

З огляду на те, що зміна клімату прискорює шторми, повені та спеку в усьому світі, її попередження резонують із постійними екологічними проблемами. Експерти наголошують, що готовність та сталий екологічний курс мають вирішальне значення для пом’якшення цих потенційних криз.

Загроза Третьої світової війни

Мабуть, найтривожнішим з її прогнозів є можливість Третьої світової війни у 2026 році. Нібито Баба Ванга передбачила ескалацію напруженості між основними світовими державами, включаючи Китай, Росію та Сполучені Штати. Конкретні повідомлення вказують на потенційну спробу Китаю захопити Тайвань та пряме протистояння між Росією та США.

Хоча підтвердити ймовірність такої події неможливо, її пророцтво звертає увагу на крихкий стан глобальної геополітики та ризики ескалації конфліктів.

Розвиток штучного інтелекту

Як повідомляється, Баба Ванга попереджала, що 2026 рік може ознаменувати значний стрибок у розвитку штучного інтелекту (ШІ), який може перевершити людський контроль і впливати на повсякденне життя безпрецедентним чином.

Оскільки технології штучного інтелекту стрімко розвиваються, її прогноз узгоджується із сучасними дебатами щодо етики, безпеки та надмірної залежності від машин у сфері штучного інтелекту. Експерти наголошують на важливості відповідального розвитку штучного інтелекту для запобігання непередбачуваним наслідкам для людства.

Контакт із іншопланетянами

Баба Ванга також нібито передбачила перший контакт з позаземним життям у листопаді 2026 року. Вона розповіла про масивний космічний корабель, який увійде в атмосферу Землі, і це твердження викликало як захоплення, так і страх серед віруючих.

Хоча наукова спільнота залишається скептично налаштованою щодо неминучого контакту з інопланетянами, це пророцтво підживлює постійну цікавість до Всесвіту та можливості існування розумного життя за межами Землі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє найвідоміших провісників майбутніх подій, Баба Ванга і Нострадамус, передбачили, що 2025 року станеться катастрофа, яка може призвести до загибелі людства.