Вірні назавжди: 11 порід собак, які формують особливий зв’язок з людиною (фото)
Ці собаки неймовірно віддані та прив’язуються до людини на все життя.
Усі породи собак по-своєму унікальні та заслуговують на любов. Одні пси більш грайливі, інші — стримані або незалежні, проте кожен з них потребує турботи та поваги. Якщо ви вже маєте собаку, любите активний спосіб життя або лише замислюєтеся про чотирилапого друга, напевно вам було цікаво: яка порода найкраще підійде саме вам?
Для власників, які прагнуть справжнього емоційного зв’язку з улюбленцем, існують особливі породи. Саме вони найчастіше формують надзвичайно міцні, глибокі стосунки з людиною. Пізнавши відданість і любов такого собаки, важко уявити життя без нього.
Породи собак, які найсильніше прив’язуються до своїх господарів назвали в Американському клубі собаківництва (AKC), пише yourtango.
1. Німецька вівчарка
Німецьких вівчарок часто помилково вважають агресивними або небезпечними. Насправді ж це одна з найхоробріших і найвідданіших порід.
За даними Американського кінологічного клубу, німецькі вівчарки вирізняються вірністю, впевненістю, високим інтелектом і готовністю захищати своїх близьких ціною власного життя. Саме ці якості дозволяють їм формувати надзвичайно міцний зв’язок із власником.
2. Лабрадор-ретривер
Лабрадори — одна з найпопулярніших порід у світі, і не дарма. Вони відомі своєю доброзичливістю та ніжним характером.
Ветеринарка Мішель Дінер зазначає, що лабрадори зазвичай дуже лагідні до дітей, інших тварин і навіть незнайомців. Вони люблять гратися, залишаються енергійними протягом усього життя й потребують багато уваги та фізичної активності. Саме тому встановити з лабрадором тісний емоційний контакт зазвичай зовсім не складно.
3. Золотистий ретривер
Золотисті ретривери — одні з найжиттєрадісніших собак. За даними Hill’s Pet Nutrition, ця порода надзвичайно грайлива, ніжна та розумна.
Вони ласкаві, врівноважені й завжди прагнуть догодити господарю. Завдяки цим рисам золотисті ретривери формують один із найміцніших зв’язків із власниками й стають справжніми членами родини.
4. Боксер
Боксери — це втілення любові та енергії. Ветеринарна технікиня Дженна Стреговскі зазначає, що боксери є чудовими сімейними собаками: вони дружелюбні, грайливі й понад усе люблять людей.
Вони обожнюють дітей, активні і дуже ласкаві. Їхня звичка стрибати — не ознака неслухняності, а спосіб показати свою прихильність.
5. Коллі
Багато хто асоціює коллі з легендарною Лессі, і не без підстав. Цю породу також обожнювала королева Вікторія.
Експерти Hill’s Pet Nutrition пояснюють, що коллі відомі своїми охоронними та пастушими здібностями. Водночас вони надзвичайно віддані й ніжні, легко прив’язуються до людей і формують глибокий емоційний зв’язок із родиною.
6. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль
Кавалери не лише чарівні, а й мають королівське минуле. Королі Карл І та Карл ІІ були відданими прихильниками цієї породи.
За інформацією Американського кінологічного клубу, кавалери дружелюбні, ласкаві, адаптивні та дуже цінують людську компанію. Вони розумні й безмежно віддані своїм власникам.
7. Бігль
Спочатку біглів виводили як мисливських собак, але з часом вони стали улюбленими сімейними компаньйонами.
Сьогодні біглів знають як гучних, впертих, але надзвичайно товариських собак, орієнтованих на родину. Саме це робить їх породою, що формує тісні та теплі стосунки з господарями.
8. Такса
Такси — маленькі собаки з великим характером. Вони допитливі, сміливі та дуже харизматичні.
Ветеринарна медсестра Елізабет Ґрей зазначає, що такси розумні, але можуть бути впертими. Водночас вони грайливі, чарівні й дуже ласкаві до своєї родини. Їхня яскрава індивідуальність робить життя з ними надзвичайно емоційним і теплим.
9. Акіта
Акіт часто несправедливо вважають агресивними. Насправді ж вони просто не люблять інших собак і зазвичай віддають перевагу ролі єдиного улюбленця в домі.
За словами фахівців Hill’s Pet Nutrition, акіти століттями виводилися як домашні компаньйони. Вони відзначаються винятковою вірністю та відданістю й часто слідують за власником з кімнати в кімнату, прагнучи захистити й бути поруч.
10. Ротвейлер
Попри несправедливо погану репутацію, ротвейлери є одними з найбільш відданих собак. Через свої великі розміри та грізний вигляд їх часто вважають небезпечними, однак насправді важко знайти породу, яка була б настільки ж лояльною та відданою своїм господарям.
Експерти з ElleVet Sciences зазначають, що ротвейлери — захисні, ніжні, сміливі, упевнені в собі та дуже люблячі. За їхніми словами, хоча ці собаки можуть здаватися залякувальними, за характером вони справжні «лапочки»: надзвичайно віддані, люблять проводити час зі своєю родиною, обійматися та гратися з людьми.
11. Великий піренейський собака
Великі піренейські собаки мають значні розміри, але відомі як справжні «ніжні велетні». За словами ветеринарної фахівчині Дженни Стреговскі, ця порода чудово ладнає з дітьми та часто використовується як рятувальна й терапевтична через свій спокійний і врівноважений характер.
Ці собаки розумні, спокійні за природою, спритні та незалежні. Водночас вони дуже ласкаві й люблячі, що робить їх ідеальною породою для формування глибокого, майже душевного зв’язку з людиною.
