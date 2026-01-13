ТСН у соціальних мережах

Вірні назавжди: 11 порід собак, які формують особливий зв’язок з людиною (фото)

Ці собаки неймовірно віддані та прив’язуються до людини на все життя.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Дізнайтеся, які 11 порід формують найсильніший зв’язок. / © Associated Press

Усі породи собак по-своєму унікальні та заслуговують на любов. Одні пси більш грайливі, інші — стримані або незалежні, проте кожен з них потребує турботи та поваги. Якщо ви вже маєте собаку, любите активний спосіб життя або лише замислюєтеся про чотирилапого друга, напевно вам було цікаво: яка порода найкраще підійде саме вам?

Для власників, які прагнуть справжнього емоційного зв’язку з улюбленцем, існують особливі породи. Саме вони найчастіше формують надзвичайно міцні, глибокі стосунки з людиною. Пізнавши відданість і любов такого собаки, важко уявити життя без нього.

Породи собак, які найсильніше прив’язуються до своїх господарів назвали в Американському клубі собаківництва (AKC), пише yourtango.

Німецька вівчарка / © Pexels

1. Німецька вівчарка

Німецьких вівчарок часто помилково вважають агресивними або небезпечними. Насправді ж це одна з найхоробріших і найвідданіших порід.

За даними Американського кінологічного клубу, німецькі вівчарки вирізняються вірністю, впевненістю, високим інтелектом і готовністю захищати своїх близьких ціною власного життя. Саме ці якості дозволяють їм формувати надзвичайно міцний зв’язок із власником.

2. Лабрадор-ретривер

Лабрадори — одна з найпопулярніших порід у світі, і не дарма. Вони відомі своєю доброзичливістю та ніжним характером.

Ветеринарка Мішель Дінер зазначає, що лабрадори зазвичай дуже лагідні до дітей, інших тварин і навіть незнайомців. Вони люблять гратися, залишаються енергійними протягом усього життя й потребують багато уваги та фізичної активності. Саме тому встановити з лабрадором тісний емоційний контакт зазвичай зовсім не складно.

Золотистий ретривер / © Pixabay

3. Золотистий ретривер

Золотисті ретривери — одні з найжиттєрадісніших собак. За даними Hill’s Pet Nutrition, ця порода надзвичайно грайлива, ніжна та розумна.

Вони ласкаві, врівноважені й завжди прагнуть догодити господарю. Завдяки цим рисам золотисті ретривери формують один із найміцніших зв’язків із власниками й стають справжніми членами родини.

4. Боксер

Боксери — це втілення любові та енергії. Ветеринарна технікиня Дженна Стреговскі зазначає, що боксери є чудовими сімейними собаками: вони дружелюбні, грайливі й понад усе люблять людей.

Вони обожнюють дітей, активні і дуже ласкаві. Їхня звичка стрибати — не ознака неслухняності, а спосіб показати свою прихильність.

5. Коллі

Багато хто асоціює коллі з легендарною Лессі, і не без підстав. Цю породу також обожнювала королева Вікторія.

Експерти Hill’s Pet Nutrition пояснюють, що коллі відомі своїми охоронними та пастушими здібностями. Водночас вони надзвичайно віддані й ніжні, легко прив’язуються до людей і формують глибокий емоційний зв’язок із родиною.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

6. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалери не лише чарівні, а й мають королівське минуле. Королі Карл І та Карл ІІ були відданими прихильниками цієї породи.

За інформацією Американського кінологічного клубу, кавалери дружелюбні, ласкаві, адаптивні та дуже цінують людську компанію. Вони розумні й безмежно віддані своїм власникам.

7. Бігль

Спочатку біглів виводили як мисливських собак, але з часом вони стали улюбленими сімейними компаньйонами.

Сьогодні біглів знають як гучних, впертих, але надзвичайно товариських собак, орієнтованих на родину. Саме це робить їх породою, що формує тісні та теплі стосунки з господарями.

8. Такса

Такси — маленькі собаки з великим характером. Вони допитливі, сміливі та дуже харизматичні.

Ветеринарна медсестра Елізабет Ґрей зазначає, що такси розумні, але можуть бути впертими. Водночас вони грайливі, чарівні й дуже ласкаві до своєї родини. Їхня яскрава індивідуальність робить життя з ними надзвичайно емоційним і теплим.

Акіта / © Pexels

9. Акіта

Акіт часто несправедливо вважають агресивними. Насправді ж вони просто не люблять інших собак і зазвичай віддають перевагу ролі єдиного улюбленця в домі.

За словами фахівців Hill’s Pet Nutrition, акіти століттями виводилися як домашні компаньйони. Вони відзначаються винятковою вірністю та відданістю й часто слідують за власником з кімнати в кімнату, прагнучи захистити й бути поруч.

10. Ротвейлер

Попри несправедливо погану репутацію, ротвейлери є одними з найбільш відданих собак. Через свої великі розміри та грізний вигляд їх часто вважають небезпечними, однак насправді важко знайти породу, яка була б настільки ж лояльною та відданою своїм господарям.

Експерти з ElleVet Sciences зазначають, що ротвейлери — захисні, ніжні, сміливі, упевнені в собі та дуже люблячі. За їхніми словами, хоча ці собаки можуть здаватися залякувальними, за характером вони справжні «лапочки»: надзвичайно віддані, люблять проводити час зі своєю родиною, обійматися та гратися з людьми.

11. Великий піренейський собака

Великі піренейські собаки мають значні розміри, але відомі як справжні «ніжні велетні». За словами ветеринарної фахівчині Дженни Стреговскі, ця порода чудово ладнає з дітьми та часто використовується як рятувальна й терапевтична через свій спокійний і врівноважений характер.

Ці собаки розумні, спокійні за природою, спритні та незалежні. Водночас вони дуже ласкаві й люблячі, що робить їх ідеальною породою для формування глибокого, майже душевного зв’язку з людиною.

Нагадаємо, раніше власниця собаки і кота показала, як розважаються її домашні улюбленці, коли залишаються разом.

