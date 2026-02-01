Голова Верховної Ради Стефанчук повідомив про горе в родині

Руслан Стефанчук / © Facebook Руслана Стефанчука

Сьогодні, 1 лютого, на 75-му році життя помер батько голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та народного депутата Миколи Стефанчука — Олексій Стефанчук.

Про це у соцмережах повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Тато… Дорогий… Любив… Люблю… Завжди любитиму та пам’ятатиму», — написав спікер на своїй сторінці у Facebook.

Як додає хмельницьке видання «Поділля news», Олексій Стефанчук помер на 75-ому році життя. Він був відомм ортопедом-травматологом, автором наукових статей та сімох винаходів. Отримав почесне звання «Заслужений лікар України» і нагороди Міністерства охорони здоров’я та Президента України.

Олексій Стефанчук здобув медичну освіту у Тернопільському державному медичному інституті, а працював у Хмельницькому. З 1999 року обіймав посаду завідувача травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні.

Олексій Стефанчук

За час своєї роботи Олексій Стефанчук виконав понад 10 тисяч операцій. Він активно впроваджував у практику нові методики лікування. Проходив стажування у клініках США, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

