Ініціатива Німеччини щодо ППО для України провалюється — Politico

Незважаючи на заклики Німеччини надати Україні більше систем ППО, особливо батарей Patriot, інші країни неохоче жертвують своїми системами через високу вартість, побоювання послабити власну оборону та тривалий час очікування на заміну.

Німеччина відповіла на заклик України посилити протиповітряну оборону, пообіцявши надіслати деякі власні системи та залучивши допомогу від інших союзників, але майже ніхто більше не наслідує приклад Берліна.

Про це пише Politico.

Наразі Берлін пообіцяв поставити три з 11 своїх батарей Patriot виробництва США, а також понад 50 систем протиповітряної оборони меншого радіусу дії Gepard і ракет класу "повітря-повітря", здатних протистояти граду балістичних ракет, бомб і безпілотників, що завдають шкоди містам України та критичній інфраструктурі.

Протягом кількох тижнів високопоставлені німецькі політики — головним чином міністерка закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус — вимагали від союзників виконати свої зобов’язання передати Україні батареї протиповітряної та протиракетної оборони Patriot.

Надіслати більше є "абсолютним пріоритетом", сказала Бербок під час поїздки до Києва. За її словами, Берлін допоміг зібрати 1 мільярд євро для підтримки повітряного захисту України.

Але реакція з боку інших країн була невдалою.

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Німеччина витратила останній місяць на обговорення своєї ініціативи "Негайні дії щодо протиповітряної оборони", але країни-партнери не бажають відправляти вкрай необхідні батареї Україні.

Хоча німецька ініціатива також охоплює такі альтернативи, як SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T або системи протиповітряної оборони С-300, саме розроблені Raytheon, Patriot все ж залишаються найбільш ефективними проти атак. Переваги "Патріотів" очевидні, оскільки українські війська вже навчені використовувати пускову систему, встановлену на вантажівках, разом із радарами та перехоплювачами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг чітко заявив , що "є системи, які можуть передати Україні". Але узгодити, як вони потраплять до рук українських військових, нелегко.

"Немає європейського лідерства та єдності між головними дійовими особами. Відчуття невідкладності не зросло, тепер відчувається більше полегшення, коли американці знову виконують завдання", — сказав Ніко Ланге, колишній керівник апарату міністерства оборони Німеччини, а нині співробітник аналітичного центру CEPA.

Однією з причин небажання відправляти "Патріоти" є те, що вони дорогі — близько 1 мільярда доларів за одиницю — і кожна ракета-перехоплювач, яку вони запускають, коштує мільйони.

Більше того, країни не бажають прийняти удар по власній протиповітряній обороні, необхідній для забезпечення поставок в Україну, сказав Фабіан Гоффманн, дослідник ракетних технологій в Університеті Осло.

"Через підтримку України у Німеччини з'являється величезна прогалина в можливостях. Замовлення на батареї "Патріот" дедалі більше затягуються", — сказав Хоффман.

З інших європейських країн, які мають батареї, Іспанія та Греція поки що відмовилися передислокувати свої системи, хоча Мадрид надсилає ракети. Польща, важливий канал постачання зброї в Україну, також відмовилася пожертвувати один зі своїх підрозділів, оскільки прем’єр-міністр Дональд Туск наполягає на тому, що резервного варіанту немає.

Президент США Джо Байден звернувся до Румунії, яка також межує з Україною, заявив президент країни Клаус Йоганніс.

"Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишати Румунію без протиповітряної оборони", — сказав Йоганніс під час візиту до Білого дому цього місяця.

Нейтральна Швейцарія замовляє п’ять батарей Patriot , але поки що не сигналізує про готовність відправити свої системи, які незабаром будуть зняті з експлуатації, до України.

Проблема полягає в тому, що країни повільно подають замовлення на заміну, в результаті чого, за деякими оцінками, відставання становить більше двох років.

"Вони хочуть заміни один на один від держав НАТО", — сказав Хоффманн.

Одне з потенційних рішень, за його словами, може полягати в тому, щоб ті країни, у яких є Patriot, поступилися місцем у черзі очікування країнам, які бажають пожертвувати свої існуючі системи Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що знадобиться аж два роки, щоб досягти бажаної потужності для забезпечення України більшою кількістю боєприпасів і посилення власної армії після того, як країна стала членом НАТО.

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