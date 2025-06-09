Лавров назвав причетних до українських ударів по Росії

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Очільник російського МЗС Сергій Лавров звинуватив Велику Британію у тому, що вона допомагала здійснювати атаки по цілях на території Росії.

Про це міністр країни-агресорки заявив на "Форумі майбутнього 2050".

З його слів, все “робиться все українською стороною”. Мовляв, Україна “була безпорадною без підтримки англійців”. Не оминув Лавров увагою і Сполучені Штати Америки.

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“Хто знає, може там ще й спецслужби США беруть участь, але британці - 100%", - сказав він.

Лавров цинічно назвав удари по військових цілях на території РФ "терористичними атаками", забувши про власні удари по Україні.

Нагадаємо, 1 червня під час операції “Павутина” українські БпЛА уразили цілі на аеродромах РФ “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

У Кремлі пригрозили відповіддю на операцію “Павутина”, під час якої було уражено чотири російські військові аеродроми. В РФ поскаржилися ще й на те, мовляв, “воліли б на міжнародному рівні почути жорстке засудження” атаки України.

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