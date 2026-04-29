Мер Берегового звернувся до Мадяра: що заявив про права угорців в Україні

Петер Мадяр / © Associated Press

Мер міста Берегове Закарпатської області Золтан Баб’як заявив, що в Україні немає жодних утисків угорської національної спільноти.

Про це міський голова написав у Facebook, додавши, що сказав про це переможцеві виборів в Угорщині Петеру Мадяру під час зустрічі.

«Про жодні утиски прав національної спільноти не йдеться, адже ці питання врегульовано державою та реалізовано на практиці. Тривають системна робота й діалог на всіх рівнях щодо окремих питань життєдіяльності угорської громади, які потребують вирішення», — запевнив він.

Він наголосив, що Київ врегулював усі проблеми — зараз тривають системна робота та діалог, а президент України Володимир Зеленський особисто опікується цим. За словами Баб’яка, представники угорської нацспільноти продовжують займати керівні посади як у місцевому самоврядуванні, так і в органах державної влади.

«У громаді, де проживають угорці на Закарпатті, вкладено великі ресурси для відбудови інфраструктури… Освіта й культура фінансуються з державного та місцевих бюджетів, що дає можливість забезпечити всі передбачені Законом освітні послуги, зокрема для угорської національної спільноти», — розповів мер.

Відносини України та Угорщини — останні заяви

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр планує на початку червня приїхати до України. Він також запропонував зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Береговому, щоб обговорити перезавантаження відносин між країнами та права угорської меншини.

Окрім того, політик звернувся до Зеленського з проханням відновити роботу нафтопроводу «Дружба», якщо він перебуває у придатному стані. Водночас він зауважив, що це питання не має ставати інструментом тиску.

Своєю чергою український лідер розповів, як будуватиме стосунки з Мадяром. Зокрема, за його словами, Київ прагне залишити в минулому дипломатичну напруженість і вийти на рівень «прекрасних, сильних і взаємовигідних» зв’язків.

Дата публікації 08:31, 29.04.26 Кількість переглядів 104

