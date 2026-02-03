Путін "підставив" Трампа: у Зеленського очікують реакції США на обстріл України 3 лютого

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк / © Associated Press

Реклама

У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі, ОАЕ, має відбутися черговий раунд переговорів між делегаціями України та РФ, де до процесу можуть долучитися нові представники від США — Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Однак у Києві наголошують: нові прізвища нічого не змінять, якщо Вашингтон ігноруватиме реальні дії Москви.

Ситуацію з порушенням Росією обіцянки утриматися від ударів по інфраструктурі прокоментував радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Репутаційна домовленість»

Подоляк підкреслив, що прохання про «тихий тиждень» було не просто формальністю, а «особистою репутаційною домовленістю пана Трампа з суб’єктом Путіним».

Реклама

«Сполученим Штатам доведеться на це якось реагувати, щоб показати, що вони дійсно модерують процес, бо якщо є домовленості на такому рівні… а Росія займається виморожуванням людей у великих агломераціях, то це питання довіри», — зазначив радник голови ОП.

Ультиматум перед Абу-Дабі

За словами Подоляка, якщо США хочуть досягти результату в Абу-Дабі, вони мусять об’єктивно оцінювати дії РФ, а не лише слова за столом переговорів.

«Змінитися може все лише за умови, якщо Сполучені Штати… покажуть, що вони справді модерують процес», — наголосив він.

На Банковій переконані: якщо партнери не відреагують на порушення такої базової домовленості, як тижневе припинення вогню по енергетиці, то говорити про глобальніші угоди щодо закінчення війни неможливо.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завив, що масована ракетна атака РФ 3 лютого є прямим порушенням домовленостей, досягнутих за посередництва Трампа, щодо тижневого утримання від ударів по інфраструктурі.