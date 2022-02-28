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Сейм дозволив латвійцям воювати за Україну

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Сейм дозволив латвійцям воювати за Україну

pixabay.com

Особам, які планують службу в Україні, необхідно негайно зареєструватись у структурному підрозділі резерву Національних збройних сил.

28 лютого 2022 року латвійський Сейм у двох читаннях підтримав поправки до Закону про національну безпеку, які дозволять громадянам Латвії воювати на боці України.

Про це повідомляє національне телерадіомовлення LSM.

Законопроєкт був розроблений у зв'язку з вторгненням Росії до України, а також з урахуванням того, що громадяни Латвії можуть бути залучені до збройних дій у складі ЗСУ або в рухах опору.

Латвійська сторона зазначає, що особам, які планують службу в Україні, необхідно негайно зареєструватись у структурному підрозділі резерву Національних збройних сил.

Наразі закон загалом забороняє громадянину Латвії служити у збройних силах, внутрішній армії, військовій організації, службі розвідки чи безпеки, поліції чи судових службах іноземної держави або іншого суб'єкта міжнародного права. Проте є винятки для служби в структурах ЄС, держав-членів ЄС, НАТО та деяких інших міжнародних організацій.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України підтвердив, що українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повному бойовому екіпіруванні.

Президент України також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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