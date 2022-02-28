Сейм дозволив латвійцям воювати за Україну

Особам, які планують службу в Україні, необхідно негайно зареєструватись у структурному підрозділі резерву Національних збройних сил.

28 лютого 2022 року латвійський Сейм у двох читаннях підтримав поправки до Закону про національну безпеку, які дозволять громадянам Латвії воювати на боці України.

Про це повідомляє національне телерадіомовлення LSM.

Також читайте Латвія передала Україні військову допомогу

Законопроєкт був розроблений у зв'язку з вторгненням Росії до України, а також з урахуванням того, що громадяни Латвії можуть бути залучені до збройних дій у складі ЗСУ або в рухах опору.

Латвійська сторона зазначає, що особам, які планують службу в Україні, необхідно негайно зареєструватись у структурному підрозділі резерву Національних збройних сил.

Також читайте Війна Росії проти України: у Латвії відключають російські канали

Наразі закон загалом забороняє громадянину Латвії служити у збройних силах, внутрішній армії, військовій організації, службі розвідки чи безпеки, поліції чи судових службах іноземної держави або іншого суб'єкта міжнародного права. Проте є винятки для служби в структурах ЄС, держав-членів ЄС, НАТО та деяких інших міжнародних організацій.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України підтвердив, що українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повному бойовому екіпіруванні.

Президент України також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців.