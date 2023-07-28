Уряд призначив в. о. міністра культури Ростислава Карандєєва

До цього Карандєєв був заступником Ткаченка, а потім – Єрмака.

Кабмін призначив 28 липня тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури Ростислава Карандєєва.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича", – вказано в заяві.

Карандєєв раніше був депутатом Київради трьох скликань. 2020 року став першим заступником міністра культури, а пізніше – радником керівника Офісу президента.

Скандал у Мінкульті та відставка Ткаченка

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Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Ткаченка з посади очільника Мінкульту.

За тиждень до цього президент Володимир Зеленський попросив прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури.

Дізнавшись про це, Ткаченко повідомив 21 липня, що сам приніс Шмигалю заяву про відставку. Причиною цього міністр назвав "хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

Зауважимо, що навколо Мінкульту спалахнув скандал через виділенням міністерством із держбюджету 33 млн грн на комедійний серіал продюсера та телеведучого Юрія Горбунова "Смт Інгулець" завдовжки у 24 епізоди. Суспільство було обурене виділеною сумою та висловлювало сумніви в якості майбутнього продукту. 25 липня стало відомо, що Горбунов відмовився від держфінансування на виробництво свого серіалу.

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