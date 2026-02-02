В Італії підтримують вступ України до ЄС, але назвали інший пріорітет

Прапор ЄС / © Associated Press

Італія виступає за майбутній вступ України до Європейського Союзу, проте вважає, що на цьому етапі пріоритет мають балканські держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Corriere della Sera.

За його словами, Рим підтримує європейські прагнення Києва, але наголошує на необхідності дотримання черговості розширення ЄС. Таяні зазначив, що Італія має певні зобов’язання перед балканськими країнами, тому саме вони нині є у фокусі уваги.

«Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов’язання і які для нас є пріоритетом. Ми допоможемо Україні, яка має пройти певний шлях», — сказав глава МЗС Італії, коментуючи ідею пришвидшеного вступу України до ЄС.

Таяні не назвав конкретних держав, які можуть бути попереду України у процесі розширення, але повідомив, що на початку квітня планує відвідати Белград, щоб підкреслити увагу Італії до Сербії.

Нині всі шість країн Західних Балкан перебувають на різних етапах євроінтеграції. Чорногорія та Сербія мають статус кандидатів і ведуть переговори про вступ. Албанія та Північна Македонія також отримали статус кандидатів і вже відкрили переговорні процеси з ЄС. Боснія і Герцеговина є кандидатом, але переговори ще не стартували. Косово подало заявку на членство і розглядається як потенційний кандидат.

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував заяву угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що в Угорщині нібито не буде парламенту, який упродовж найближчих 100 років підтримає вступ України до Європейського Союзу. Він назвав такий план приреченим на провал, оскільки президент РФ Володимир Путін, якому відверто прислужує угорський прем’єр, не зможе прожити так довго.