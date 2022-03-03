Японія готова прийняти біженців з України

Країна зазвичай приймає лише кілька десятків біженців на рік.

Японія готова прийняти українців, які рятуються від російського вторгнення.

Про це заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда після переговорів з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, пише Reuters.

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За оцінками ООН, близько 700 тис. людей втекли з України що за словами Агентства ООН у справах біженців, може стати найбільшою кризою у Європі цього століття. Близько половини біженців зараз перебувають у Польщі.

Кісіда сказав, що Японія спочатку прийме тих, у кого є родичі або друзі в країні, "але крім цього, ми відповімо з гуманітарної точки зору".

Кісіда також попросив Моравецького допомогти всім японським громадянам, які опинилися в Україні, швидко в’їхати до Польщі.

Нагадаємо, Японія приєдналася до санкцій проти Росії за війну в Україні.