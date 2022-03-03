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Японія готова прийняти біженців з України

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Японія готова прийняти біженців з України

Associated Press

Країна зазвичай приймає лише кілька десятків біженців на рік.

Японія готова прийняти українців, які рятуються від російського вторгнення.  

Про це заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда після переговорів з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, пише Reuters.

За оцінками ООН, близько 700 тис. людей втекли з України що за словами Агентства ООН у справах біженців, може стати найбільшою кризою у Європі цього століття. Близько половини біженців зараз перебувають у Польщі.

Кісіда сказав, що Японія спочатку прийме тих, у кого є родичі або друзі в країні, "але крім цього, ми відповімо з гуманітарної точки зору".

Кісіда також попросив Моравецького допомогти всім японським громадянам, які опинилися в Україні, швидко в’їхати до Польщі.

Нагадаємо, Японія приєдналася до санкцій проти Росії за війну в Україні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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