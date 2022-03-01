Політики обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом.

Про це він 1 березня повідомив у Twitter.

"Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" - написав він.