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Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом

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Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом

president.gov.ua

Політики обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом.

Про це він 1 березня повідомив у Twitter.

"Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" - написав він.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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