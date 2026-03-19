"Атлетіко" в матчі-відповіді програв "Тоттенгему", але вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Тоттенгем" — "Атлетіко" / © Associated Press

Іспанський "Атлетіко" на виїзді програв англійському "Тоттенгему" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Тоттенгем Готспур" у Лондоні завершився з рахунком 3:2 .

Господарі поля відкрили рахунок на 30-й хвилині — гол забив Рандаль Коло Муані.

На старті другого тайму мадридці відігралися — на 47-й хвилині відзначився Хуліан Альварес.

На 52-й хвилині Хаві Сімонс знову вивів лондонців уперед. На 75-й хвилині підопічні Дієго Сімеоне вдруге за матч зрівняли рахунок — точного удару завдав Давід Ганцко.

На 90-й хвилині "шпори" вирвали перемогу — Сімонс реалізував пенальті, оформивши таким чином дубль.

Перша зустріч між командами в Мадриді закінчилася розгромною перемогою "матрацників" (5:2). Тож за сумою двох матчів "Атлетіко" був сильнішим з рахунком 7:5 і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Тоттенгем" — "Атлетіко"

"Атлетіко" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з "Барселоною", яка в 1/8 фіналу пошматувала "Ньюкасл" (1:1, 7:2).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.