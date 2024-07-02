Австрія – Туреччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Поєдинок відбудеться 2 липня у Лейпцигу, початок – о 22:00 за київським часом.
У вівторок, 2 липня, збірні Австрії та Туреччини зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, щоб визначити останнього чвертьфіналіста турніру.
Поєдинок відбудеться на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Австрія (6 очок) вийшла до плейоф чемпіонату Європи з першого місця групи D, випередивши Франція (5), Нідерланди (4) та Польщу (1).
Команда Ральфа Рангніка програла Франції (0:1), розібралася з Польщею (3:1) та феєрично "перестріляла" Нідерланди (3:2).
Туреччина (6 очок) потрапила до 1/8 фіналу Євро з другої сходинки групи F. Команда Вінченцо Монтелли фінішувала позаду Португалії (6), але обійшла Грузію (4) та Чехію (1).
На груповому етапі збірна Туреччини здолала Грузію (3:1), розгромно програла Португалії (0:3) та вирвала перемогу над Чехією (2:1).
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Де дивитися матч Австрія – Туреччина
Трансляція матчу Австрія – Туреччина буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Прогнози букмекерів на матч Австрія – Туреччина
За оцінками нашого партнера-букмекера, фаворитом поєдинку є збірна Австрії. На перемогу підопічних Рангніка в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,99. Нічия – 3,45. Виграш турків за підсумками 90 хвилин матчу – 4,50.
На вихід австрійців до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,47. Тріумф Туреччини з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 2,97.
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Переможець матчу Австрія – Туреччина у чвертьфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором дуелі Румунія – Нідерланди, яка також відбудеться 2 липня (старт – о 19:00 за київським часом).
Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Нідерланди доступна на нашому сайті.
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