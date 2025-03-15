Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Поклюці

У суботу, 15 березня, на восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у словенській Поклюці відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.

Україну в ній представляв лише Дмитро Підручний, який з одним штрафним колом фінішував на 13-й позиції.

Переможцем масстарту став француз Ерік Перро. Друге місце посів його співвітчизник Кантен Фійон-Має, а замкнув трійку призерів норвежець Стурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого масстарту в Поклюці

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) 35:42.7

2. Кантен Фійон-Має (Франція, 0+0+0+1) +3.1

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +22.3

4. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0+0+1) +44.0

5. Єспер Нелін (Швеція, 1+0+0+0) +1:14.9

6. Мартін Ульдаль (Норвегія, 1+0+0+1) +1:18.4

...

13. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+1) +1:40.3

Додамо, що сьогодні на етапі в Поклюці також відбувся жіночий масстарт, де дві українки фінішували в топ-20.

У неділю, 16 березня, словенський етап закінчиться одиночною та класичною змішаними естафетами, які розпочнуться о 13:05 і 15:50 за київським часом відповідно.

Завершиться поточний біатлонний сезон останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.

Зазначимо, що цього сезону Кубка світу з біатлону збірна України вже має одну медаль – наша команда виборола "бронзу" в чоловічій естафеті на етапі в чеському Нове-Мєсто.

Для України це перша медаль на рівні Кубка світу з біатлону за три сезони. До цього востаннє "синьо-жовті" здобували нагороду на етапі в Обергофі у сезоні-2021/22, тоді "бронзу" в одиночній змішаній естафеті виграли Дар'я Блашко та Артем Тищенко.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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