Дженоа - Сампдорія: де дивитися та ставки букмекерів на перше дербі Шевченка в Серії А

Дженоа - Сампдорія: де дивитися та ставки букмекерів на перше дербі Шевченка в Серії А

Український керманич намагатиметься здобути першу перемогу на чолі "грифонів".

У п'ятницю, 10 грудня , Андрій Шевченко проведе вже п'ятий матч на чолі італійської "Дженоа". Вдома колектив українського тренера в рамках матчу-відкриття 17-го туру Серії А проведе генуезьке дербі - проти "Сампдорії".

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Зазначимо, що це протистояння, яке називають "Ліхтарне дербі", налічує 99 ігор. Наразі перевага на боці "Сампдорії" - 39 проти 26. Враховуючи невдалий старт Шевченка на чолі "грифонів" від моменту призначення, а це три поразки та одна нічия, перемога над "Сампдорією" може перекреслити всі результати "Дженоа" під керівництвом українця до цього з боку вболівальників та навіть керівництва клубу, адже три очки в подібних іграх завжди виокремлювалися своєю особливістю та цінувалися серед фанатів.

Де дивитися матч Дженоа - Сампдорія

На території України поєдинок Шевченка проти туринського клубу покаже відеосервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором матчів Серії А. Початок - о 21:45 за київським часом.

Прогнози букмекерів на матч Дженоа - Сампдорія

Як не дивно, але фаворитом є номінальні гості. Так, на перемогу "Сампдорії" приймається коефіцієнт 2,52. Нічия - 3,13. Перемога "Дженоа", своєю чергою, оцінюється в 3,34.

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