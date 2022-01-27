"Джошуа має план": промоутер британця розвіяв чутки про відмову від реваншу з Усиком

Ей Джей налаштований повернути собі чемпіонські титули.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн прокоментував ситуацію навколо реваншу свого клієнта з Олександром Усиком.

За словами промоутера, Ей Джей ще не вирішив, чи відмовлятися йому від реваншу з Усиком, аби дати українцю провести об'єднавчий бій із Тайсоном Ф'юрі.

Водночас Гірн підтвердив, що Джошуа розглядає пропозицію відступити зараз від бою з українцем, щоб потім битися за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем поєдинку Усик - Ф'юрі.

"Однозначно немає жодної підписаної угоди про те, що Джошуа відходить убік. Є розмови, і я також спілкуюся з ним. Він хоче провести реванш з Усиком, якщо тільки до нас не надійде довгостроковий контракт, у якому буде сенс. Це набагато глибше, ніж просто виплата відступних.

Джошуа має план. Він хоче лише повернути чемпіонські титули. Зараз він має залізну можливість це зробити - реванш з Усиком. Будь-який інший план має бути ґрунтовним, а не лише у вигляді надії на бій із переможцем. Він не націлений на інший розвиток та відступні. Джошуа завжди хоче диктувати умови. Він чітко дав зрозуміти, як виглядає його умова", - сказав Гірн в інтерв'ю DAZN.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що Джошуа готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Усика, але сам Ей Джей заявив, що ще не збирається відмовлятися від бою з українцем.

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