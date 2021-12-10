Ломаченко проти "Термінатора": результати зважування та відео фінальної дуелі поглядів перед боєм

Ломаченко проти "Термінатора": результати зважування та відео фінальної дуелі поглядів перед боєм

Боксери зійдуться в ринзі у ніч проти 12 грудня.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та колишній володар титулу IBF у легкій вазі Річард Коммі провели традиційну церемонію зважування перед поєдинком.

Українець та його суперник з Гани на прізвисько "Термінатор" показали однакову вагу - 60,9 кг, вклавшись у ліміт легкої вагової категорії (до 61,2 кг).

Після зважування боксери востаннє зазирнули один одному у вічі перед супербоєм, який відбудеться в ніч проти 12 грудня на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

This fight only could be held in one place!



@VasylLomachenko vs @RichardCommey



LIVE on Saturday night on BIG @ESPN from @TheGarden! pic.twitter.com/dRlAeIn4Ie — Top Rank Boxing (@trboxing) December 10, 2021

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі. Орієнтовний початок поєдинку - о 06:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Коммі в дружелюбній атмосфері зустрілися під час першої дуелі поглядів.

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На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У своєму останньому поєдинку, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані в дев'ятому раунді.

японця Масайоші Накатані в дев'ятому раунді. Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. В останньому бою він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

Обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії. У листопаді 2021 року Лопес програв австралійцю Джорджу Камбососу та втратив всі пояси.

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